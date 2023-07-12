وجدي زين الدين: مصر دولة جاذبة للاستثمار وفرصة ذهبية للقطاع الخاص (فيديو)

قال الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة الوفد، إن مصر أصبحت دولة جاذبة للاستثمار بفضل العديد من القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخرا.

وأضاف وجدي زين الدين، خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، مساء اليوم أن الدولة تسعى إلى زيادة حجم الاستثمارات، من خلال اقتراح بعض القرارات والإعفاءات، مشيرًا إلى أن البنك المركزي أصدر اليوم قرارًا هامًا، بالتحول الرقمي للبنوك، وهو ما سيساهم في إحداث طفرة كبيرة في قطاع الاستثمار والتبادل التجاري، يستهدف جذب الاستثمار بأشكال متنوعة.

تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار

وأكد رئيس تحرير جريدة الوفد أن مصر حريصة للغاية على النهوض بالاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار بدليل إلغاء الإعفاءات الممنوحة للدولة في المشروعات وهو ما يعني أن هناك شفافية وعدم تمييزمتابعًا: “الدولة قدمت العديد من المزايا للقطاع الخاص، من أجل المشاركة في المشروعات، ولذلك يجب على القطاع الخاص استغلال تلك الفرص”.

حركة السياحة في مصر تشهد إنجازًا كبيرًا

وأشاد وجدي زين الدين بالتطور الذي تشهده حركة السياحة في مصر وزيادة أعداد السياح بشكل كبير حيث أعلن وزير السياحة أن مصر دخلها 7 مليون سائح خلال النصف الأول من العام الحالي، مشددًا على أن هناك تسهيلات من قبل وزارة الداخلية للحصول على الإقامة بمصر بالإضافة إلى خطوة الحكومة الهامة بتمليك الأجانب للعقارات بمصر حيث يصب كل ذلك في صالح زيادة الاستثمارات بمصر