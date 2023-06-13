وجدي زين الدين: حرية الرأي والتعبير ترتقي بالمناخ الإعلامي ولكن تحتاج إلى ضوابط ومعايير

اكد الكاتب الصحفي الدكتور وجدي زين الدين ، إن حرية الرأي والتعبير في حاجة شديدة إلى ضوابط، وذلك بسبب ما قد تتعرض له من سوء الاستخدام، ومن ضوابط حرية التعبير عدم المساس بالشرائع والأديان، فلا يجوز ارتكاب المعاصي والمحرمات بدعوى الحرية، وعدم إيذاء الغير وإزعاج الآخرين، وعدم الاعتداء على خصوصيات الآخرين.

حرية الرأي والتعبير



وأكد في كلمة له بجلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني أن المادة 19 من العهد الدولي تنص على: أن لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة، وأنه لكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف دروب الملومات والأفكار وتلاقيها ونقلها إلى آخرين، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

الحوار الوطني



وأضح أن حرية التعبير وحرية المعلومات لها دور كبير في ممارسة الصحفيين والإعلاميين والناشطين لحقوقهم من لفت الانتباه إلى قضايا وانتهاكات حقوق الإنسان، وإقناع الحكومة باتخاذ إجراءات حيالها، لافتًا إلى أن الحق في حرية الرأي والتعبير يرتبط بحقوق وحريات أخرى.

وتابع: حرية التعبير تُعد أمرًا رئيسيًا لحياة وكرامة وتنمية كل شخص، فهي تتيح لكل شخص أن يفهم ما يحيط به والعالم الأوسع من خلال تبادل الأفكار والمعلومات بحرية من الأخرين، وبالتالي تجعله قادرًا أكثر على التخطيط لحياته وأنشطته، بالإضافة إلى قدرة الإنسان على التعبير بما يدور في ذهنه من أفكار توفر له مساحة واسعة من الأمن الشخصي والاجتماعي.

حرية تداول المعلومات



وأوضح زين الدين، أن حرية المعلومات مصطلح يشير إلى حماية الحق في حرية التعبير بما يتعلق بوسائل الاتصال وشبكة الإنترنت ومفهوم حرية المعلومات يرتبط بشكل رئيسي بقضية القدرة على الوصول إلى المحتويات دون وجود رقابة أو قيود، وحرية المعلومات هي حرية الصحفي أو الإعلامي أو الشعب في نشر المعلومات وتلقيها ونقلها على نحو فعال.

وتابع: الدستور المصري يؤكد على حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات، فهذا حق واجب، وهناك أيضًا حق الدولة في تنظيم هذا الحق، فإذا كان من حق المواطن أو الإعلامي أو الصحفي حرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات الكاملة والكافية، فإن من حق الدولة أيضًا أن تنظم هذا الحق للحفاظ على الأمن القومي للبلاد وسلامة الوطن والحفاظ على أراضيه ووحدة البلاد.

ولفت في كلمته، إلى حرية النشر الإلكتروني، إذ تعد من الحريات التي بدأت تأخذ مكانها حديثًا نتيجة للتطور الكبير والواسع في وسائل الاتصال وانتشار شبكة الانترنت العالمية وظهور وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وتويتر ويوتيوب، والتي أتاحت للمواطنين مساحات واسعة لنشر المعلومات بضمان سرعة وصولها لأكبر عدد من القراء والمتلقين خلال فترات قصيرة جدًا مع ضمان مساحات واسعة من التأثير والتفاعل من قبل القراء المتابعين في أي مكان من العالم.