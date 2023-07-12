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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تفاصيل إحالة مسجل خطر للجنايات بتهمة حيازة المخدرات

بوابة الوفد الإلكترونية

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، إحالة مسجل خطر لمحكمة الجنايات، لحيازته كمية من مخدر الآيس بمدينة الشروق.

 

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تفاصيل إحالة مسجل خطر للجنايات بتهمة حيازة المخدرات بالقاهرة 

في وقت مسبق، تمكنت مباحث القاهرة من القبض على مسجل خطر، قبل ترويج كمية من مخدر الآيس بمنطقة الشروق على المتعاطين.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت قوة أمنية بقسم شرطة الشروق في ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القليوبية) حال استقلاله سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (كمية من مخدر الآيس وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

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