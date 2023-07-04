قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 11 متهمًا بـ«خلية الشروق الإرهابية» إلى جلسة 1 أكتوبر المقبل، لسماع مرافعة النيابة والدفاع.

1 أكتوبر ..محاكمة 11 متهمًا بـ"خلية الشروق الإرهابية"

وفي وقت مسبق ، أحالت النيابة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض، منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، والانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، كما وجّهت للمتهمين من الـ 9 لـ 11، تهم تلقى تدريبات على تصنيع المتفجرات.

سقوط نصاب الد قهلية في قبضة الامن

كما تكثف الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، بقصد الاستيلاء على أموالهم.

كانت بداية الواقعة ، عقب بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين بمديرية أمن الدقهلية من 8 أشخاص، مقيمين بدائرة المركز، بتضررهم من أحد الأشخاص صاحب محل هواتف محمولة، ومقيم بدائرة المركز لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والإاستيلاء على أموالهم، والتى بلغت إجمالى 2،239،000 مليون جنيه، بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الهواتف المحمولة، مقابل أرباح، إلّا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتولّت النيابة العامة التحقيق.

تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته في منطقة النزهة

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته في منطقة النزهة بسبب خلافات أسرية، إلى جلسة 6 يوليو الجارى.

وفي وقت مسبق ، كانت المحكمة قررت خلال الجلسة السابقة إيداع المتهم مستشفى الأمراض النفسية لبيان مدى سلامة قواه العقلية، حيث ورد التقرير وتبين سلامة قواه العقلية.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم والمجني عليها نشبت بينهما خلافات أسرية واعتدى عليها بالضرب بسلاح أبيض، وسدد لها عدة طعنات أودت بحياتها.

وورد بتقرير الصفة التشريحية أن المجني عليها مصابة بجرح ذبحي بالرقبة، إضافةً إلى عدة جروح قطعية في أماكن متفرقة بالجسم، حيث وصل عدد الطعنات إلى 27 طعنة.