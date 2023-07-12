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الأربعاء 12 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الإسماعيلي يعلن عقوبة ثنائي الفريق بعد ضمان البقاء في الممتاز

الإسماعيلي
الإسماعيلي

أعلن نادي الإسماعيلي مساء اليوم الأربعاء في بيان رسمي عن توقيع عقوبات على ثنائي الدراويش عصام صبحي الظهير الأيمن ومحمد بيومي نجم خط وسط الفريق، بسبب ما بدر منهما خلال مباراة الفريق الأخيرة في الدوري المصري أمام الداخلية.


بيان الاسماعيلي بشأن عقوبة ثنائي الفريق

وجاء بيان الإسماعيلي كالتالي: " قرر أحمد العجوز مدير الكرة بالفريق الأول بنادي الإسماعيلي وحمزة الجمل المدير الفني للدراويش، توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على اللاعبان عصام صبحي ومحمد بيومي".


وشهدت مباراة الإسماعيلي ضد الداخلية، مشادة بين لاعبي الدراويش عصام صبحي ومحمد بيومي، بالأيدي، مما دفع الحكم لإعطاء بطاقة صفراء للأخير وسط مشهد غريب.


ونجح الإسماعيلي خلال تلك المباراة في تحقيق الفوز بهدف نظيف، ليضمن بقاؤه في الدوري المصري الموسم المقبل.


ويستعد الإسماعيلى بشكل قوي الفترة الحالية لمواجهة نظيره فريق الاتحاد السكندري في اللقاء، الذي يجمع بين الفريقين مساء يوم السبت القادم في إطار الجولة الـ 34 والأخيرة للبطولة.


ويحتل الدراويش حاليًا المركز الـ 12 في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز برصيد 37 نقطة، بعد خوض 33 مباراة بواقع 8 انتصارات و13 تعادلا مقابل 12 هزيمة.

 

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