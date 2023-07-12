القبض على على نصاب الإسكندرية بتهمة الدجل والشعوذة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة شخصية على أحد مواقع التواصل الإجتماعى يُبدى خلالها المُعلن عن قدرته على القيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر نظير مبالغ مالية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المُشار إليها وتبين أنه (عاطل - مقيم بمحافظة بالإسكندرية).

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين.. بحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على الرسائل والمحادثات التى تؤكد نشاطه الإجرامى" - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى).

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية تواصل جهود مكافحة غسيل الأموال

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .. فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تقليد العملات الأجنبية وإستخدامها فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى شراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء وتأجير العقارات ، تأسيس الشركات ، وشراء السيارات) .

وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (20 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل ضبط كافة أنواع الجرائم في كافة أرجاء الجمهورية الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.