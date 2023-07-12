تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية، من القبض على موظف بإحدى الإدارات الزراعية بالشرقية لقيامه باستغلال طبيعة عمله وتكوينه ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله، مما نتج عن تحقيقه كسبًا غير مشروع بمبالغ مالية كبيرة أدخلها ذمته المالية بالمخالفة للقانون.

القبض على موظف بالإدارة الزراعية بتهمة غسيل الأموال بالشرقية:



حاول المتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع في شراء العقارات والأراضي الزراعية وتأسيس الشركات وشراء السيارات وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وأصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التي قاما بها بـ مبلغ وقدرة (10 ملايين جنيه).

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.