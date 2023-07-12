الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الصحة تعلن إطلاق قافلة علاجية لخدمة أهالي شمال سيناء

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق قافلة علاجية ضمن فعاليات الحملة الرئاسية «100 يوم صحة» ، في محافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، تضم 15 عيادة متنقلة، وتستمر لمدة أسبوعين، بمركز شباب مدينة العريش، لتقديم خدمات الكشف وإجراء الفحوصات، وصرف العلاج بالمجان.

 

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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التخصصات المتوفرة في القافلة تشمل (باطنة، أطفال، جراحة، عظام، نساء، جلدية، رمد، أمراض صدرية، أسنان، تنظيم أسرة)، بالإضافة إلى أشعة بالسونار، ومعمل تحاليل، صيدلية لصرف الأدوية بالمجان. 

 

خدمات مبادرات الصحة العامة

 

وأضاف «عبدالغفار» أن القافلة تقدم خدمات مبادرات الصحة العامة، بمشاركة 27 طبيبا، من كلية طب جامعة السويس، وذلك لإجراء العمليات الجراحية، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة المسالك، والأنف والأذن، والرمد، والقلب والأوعية الدموية، وجراحة العظام، وجراحة الوجه والفكين، والأطفال إلى جانب التخدير، والأطفال، على أن يتم إحالة الحالات التي تحتاج إلى إجراءات طبية دقيقة أو تدخلات جراحية إلى مستشفى العريش العام.

 

الصحة تعلن إطلاق قافلة علاجية لخدمة أهالي شمال سيناء
الصحة تعلن إطلاق قافلة علاجية لخدمة أهالي شمال سيناء


 

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