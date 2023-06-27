الكشف على 1526 مريضاً فى قافلة علاجية بقرية ميت العز بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية يومى الأحد والإثنين 25 ، 26 يونيو 2023 في قرية ميت العز مركز ميت غمر وذلك تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل بالدقهلية.

حيث تم توقيع الكشف على 1526 مريضاً وضمت 11 عيادة منهم عيادة واحدة متنقلة: (تنظيم أسرة) و 10 عيادات داخل الوحدة، فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray.

وقامت القافلة بتوقيع الكشف الطبى على باطنة 158 أطفال 233 جراحة 177 أنف وأذن 195عظام 212 اسنان141جلدية 181 رمد 117 نسا وتنظيم أسرة112.

كما تم إجراء عدد 253 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 106 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 125 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 86 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 5 قرارات للعلاج على نفقة دولة.



من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 34 ندوة تثقيفية ، و 125 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

يأتى ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.