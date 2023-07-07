توقيع الكشف الطبي علي 1069مواطن خلال قافله علاجية بدمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقا للخطة المعدة مسبقا للوصول بتلك الخدمات إلى الاهالى بجميع المناطق.

وتم تنفيذ قافلة بعزبة الألفى التابعة لمركز كفر سعد تضمنت كل التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

وذكر الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة أنه وخلال تلك القافلة تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1069مواطنا.

تم خلالها تحويل 26 حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات، بالإضافة إلى إتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ 5 حالات اخرى فضلا عن إجراء 402 تحليل معملى والكشف بالأشعة لـ 44 حالة والسونار لـ 16 حالة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.