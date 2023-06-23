الكشف على 1545 مريضًا في قافلة علاجية بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية يومى الأربعاء والخميس الماضيين في قرية موسى العربي مركز بلقاس، وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبوالسعود منسق عام القوافل بالدقهلية.



حيث تم توقيع الكشف على 1545 مريضا، وضمت 10 عيادات منهم 2 عيادات متنقلة: ( جراحة - تنظيم أسرة) و 8 عيادات داخل الوحدة . فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray

وقد قامت القافلة بتوقيع الكشف الطبى على باطنة 213 أطفال 312 جراحة 165 أنف وأذن 191 أسنان 191جلدية 226 رمد108 نسا وتنظيم أسرة 139.

إصدار 7 قرارات للعلاج على نفقة دولة

كما تم إجراء عدد 306 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 81 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 133 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 62 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 7 قرارات للعلاج على نفقة دولة

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 43 ندوة تثقيفية ، و 130 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذاًلتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.