توقيع الكشف الطبي على 1574 مواطن في قافلة علاجية بالمنيا

واصلت مديرية الصحة بمحافظة المنيا ،العمل في خطة القوافل الطبية والعلاجية ، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

وتنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا،وجاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة، بشأن تنفيذ قافلة طبية بقرية دير أبوحنس بمركز ملوى،وتم توقيع الكشف الطبى علي 1574 حالة في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان) .

وذلك ضمن إجراءات وقائية مشددة، و تم صرف العلاج لهم بالمجان ، ومنها 294 حالة جراحة ، 391 أطفال ، 221 باطنة ، 60 نساء وتنظيم الأسرة، 108 قلب ، 179 رمد ، 183 جلدية ، 138 أنف وأذن ، إلى جانب إجراء 115 تحليلاً متنوعاً ، و حالة موجات صوتية، و 5 حالات أشعة سينية ، و كشف مبكر للضغط والسكر، لعدد 144 مترددا ، وتحويل 36 حالة للمستشفى لإستكمال العلاج ، بالإضافة، إلى عقد ندوات تثقيف صحى، لعدد 162 متردداً لزيادة الوعي الصحي لدى المواطنين.