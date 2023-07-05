الكشف على 1669 مريضاً فى قافلة علاجية بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية في قرية ميت دمسيس مركزأجا، وذلك تحت اشراف الدكتورعلياء أبو السعود منسق عام القوافل .

وضمت القافلة 12عيادة داخل الوحدة منهم ( 2باطنة - 2أطفال - جراحة - عظام )، فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray، تم توقيع الكشف على 1669 مريضاً منهم باطنة 275، أطفال 276 ، وجراحة 95، وأنف وأذن 128، وعظام 253 ، جلدية 248، أسنان 110، ورمد 154 .

وتم إجراء عدد 274 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 106 حالة أشعة عادية وموجات صوتية، فضلاً عن فحوصات لـ 107 مرضى ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم، وتحويل 74 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار11 قرارات للعلاج على نفقة دولة.

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 45 ندوة تثقيفية، و150 حالة استبيان، مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم