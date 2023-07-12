عاجل
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم القطاع الخاص في مصر بـ 532 مليون دولار
الأربعاء 12 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

روسيا تعلن شروط إنهاء الحرب في اوكرانيا ..التفاصيل كاملة

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي

تستمر العملية العسكرية التي شنتها روسيا في أوكرانيا منذ فبراير من العام الماضي، فيما تكبد الطرفين خسائر هائلة في الأرواح والمعدات، وسط دعوات لبدء مفاوضات سلام دون شروط مسبقة لإنهاء الحرب بين البلدين.

 

txt

روسيا: تصريحات الناتو تدل على اقتراب الحرب العالمية الثالثة

txt

روسيا تتهم أوكرانيا بقصف مدينة بالقنابل العنقودية

وحسب موقع العربيه نت أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن المواجهة المسلحة في أوكرانيا ستستمر إلى أن يتخلى الغرب عن خططه للسيطرة على موسكو وهزيمتها.

وقال لافروف في مقابلة مع صحيفة كومباس الإندونيسية نشرت الأربعاء إن هدف الغرب الذي تقوده الولايات المتحدة هو تعزيز هيمنته العالمية، وفق رويترز.
كما أضاف في المقابلة التي نشرها موقع وزارة الخارجية الروسية على الإنترنت: "لماذا لا تنتهي المواجهة المسلحة في أوكرانيا؟ الإجابة بسيطة للغاية - ستستمر إلى أن يتخلى الغرب عن خططه للحفاظ على هيمنته والتغلب على رغبته المهووسة في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا على أيدي الدمى في كييف".

فيما أردف أنه "في الوقت الراهن، لا توجد مؤشرات على أي تغيير في هذا الموقف".

ومن المقرر أن يحضر لافروف قمة شرق آسيا والمنتدى الإقليمي لرابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في جاكرتا هذا الأسبوع، وكذلك سيحضر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

 

مساعي غربية لانتصار أوكرانيا

يشار إلى أن الغرب يقول إنه يريد مساعدة أوكرانيا في كسب صراعها مع روسيا، وقد زودت القوى الغربية كييف بكميات كبيرة من الذخائر والأسلحة الحديثة.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن قادة الحلف قدموا خلال قمّتهم في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، أمس الثلاثاء، خطة دفاعية شاملة لمواجهة روسيا.

والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، عن خطة إرسال قنابل عنقودية كجزء من حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا، للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

أتى القرار الذي أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن اتخاذه كان "صعباً للغاية" في وقت تعاني فيه قوات كييف للتقدم ميدانياً في هجوم مضاد أطلقته قبل شهر لاستعادة أراض تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا وجنوبها.

فيما أكدت واشنطن حصولها على ضمانات من كييف بأن هذه الأسلحة التي حظرتها دول عدة، لن تستخدم ضد المدنيين.

أما عن انضمام أوكرانيا للحلف، فاعتبر ستولتنبرغ أن الحلف مفتوح أمام الأعضاء وهم من يقررون توسيع عضويته لا موسكو.

يشار إلى أن قادة الحلف بدأوا أمس الثلاثاء، قمة في فيلنيوس في ليتوانيا تستمر حتى اليوم، وذلك من أجل توجيه رسالة دعم إلى أوكرانيا التي تواصل هجوما مضادا صعبا ضد روسيا وتنتظر التزامات بشأن عضوية مستقبلية في التحالف.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

مواد متعلقة

زاخاروفا: الناتو أكد صرح أنه لا يسعى لصراع مباشر مع روسيا

روسيا تكشف حجم خسائر الجيش الأوكراني منذ بداية الحرب

روسيا تشن هجوما مضادًا على محور كراسني ليمان

مباحثات بين روسيا وسلطنة عمان حول تعزيز التعاونبين البلدين

السفير الصيني: حجم التجارة بين روسيا والصين يتجاوز 90 مليار دولار

روسيا تعلق على انضمام السويد لحلف الناتو: "قرار له تداعيات سلبية"
الجريدة الورقية