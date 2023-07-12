روسيا تعلن شروط إنهاء الحرب في اوكرانيا ..التفاصيل كاملة

تستمر العملية العسكرية التي شنتها روسيا في أوكرانيا منذ فبراير من العام الماضي، فيما تكبد الطرفين خسائر هائلة في الأرواح والمعدات، وسط دعوات لبدء مفاوضات سلام دون شروط مسبقة لإنهاء الحرب بين البلدين.

وحسب موقع العربيه نت أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن المواجهة المسلحة في أوكرانيا ستستمر إلى أن يتخلى الغرب عن خططه للسيطرة على موسكو وهزيمتها.

وقال لافروف في مقابلة مع صحيفة كومباس الإندونيسية نشرت الأربعاء إن هدف الغرب الذي تقوده الولايات المتحدة هو تعزيز هيمنته العالمية، وفق رويترز.

كما أضاف في المقابلة التي نشرها موقع وزارة الخارجية الروسية على الإنترنت: "لماذا لا تنتهي المواجهة المسلحة في أوكرانيا؟ الإجابة بسيطة للغاية - ستستمر إلى أن يتخلى الغرب عن خططه للحفاظ على هيمنته والتغلب على رغبته المهووسة في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا على أيدي الدمى في كييف".

فيما أردف أنه "في الوقت الراهن، لا توجد مؤشرات على أي تغيير في هذا الموقف".

ومن المقرر أن يحضر لافروف قمة شرق آسيا والمنتدى الإقليمي لرابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في جاكرتا هذا الأسبوع، وكذلك سيحضر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

مساعي غربية لانتصار أوكرانيا

يشار إلى أن الغرب يقول إنه يريد مساعدة أوكرانيا في كسب صراعها مع روسيا، وقد زودت القوى الغربية كييف بكميات كبيرة من الذخائر والأسلحة الحديثة.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن قادة الحلف قدموا خلال قمّتهم في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، أمس الثلاثاء، خطة دفاعية شاملة لمواجهة روسيا.

والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، عن خطة إرسال قنابل عنقودية كجزء من حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا، للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

أتى القرار الذي أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن اتخاذه كان "صعباً للغاية" في وقت تعاني فيه قوات كييف للتقدم ميدانياً في هجوم مضاد أطلقته قبل شهر لاستعادة أراض تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا وجنوبها.

فيما أكدت واشنطن حصولها على ضمانات من كييف بأن هذه الأسلحة التي حظرتها دول عدة، لن تستخدم ضد المدنيين.

أما عن انضمام أوكرانيا للحلف، فاعتبر ستولتنبرغ أن الحلف مفتوح أمام الأعضاء وهم من يقررون توسيع عضويته لا موسكو.

يشار إلى أن قادة الحلف بدأوا أمس الثلاثاء، قمة في فيلنيوس في ليتوانيا تستمر حتى اليوم، وذلك من أجل توجيه رسالة دعم إلى أوكرانيا التي تواصل هجوما مضادا صعبا ضد روسيا وتنتظر التزامات بشأن عضوية مستقبلية في التحالف.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: