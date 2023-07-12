روسيا: تصريحات الناتو تدل على اقتراب الحرب العالمية الثالثة

لم تتأخر روسيا في الرد على تصريحات بعدما أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن القادة قدموا خلال قمّتهم في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، أمس الثلاثاء، خطة دفاعية شاملة لمواجهة موسكو، فيما تعهدت بأن المساعدات العسكرية لن تمنع البلاد من تحقيق أهدافها في أوكرانيا.

فقد حذّر ديمتري ميدفيديف، نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، من أن زيادة حلف شمال الأطلسي مساعداته العسكرية لأوكرانيا تقرب الحرب العالمية الثالثة.

وأضاف تعليقا على اليوم الأول من قمة الحلف، الذي تقوده الولايات المتحدة، في ليتوانيا، حيث تعهد عدد من الدول بتقديم المزيد من الأسلحة والدعم المالي لكييف، بأن المساعدات لن تمنع روسيا من تحقيق أهدافها في أوكرانيا.

كما رأى المسؤول الرفيع عبر تليغرام أن الغرب لم يستطع بعدما استبد به الجنون أن يأتي بشيء آخر، وفق قوله. معتبراً أن الدول الغربية باتت في طريق مسدود.

ثم قال: "الحرب العالمية الثالثة تقترب". مشددا على أن كل شيء واضح، وأن العملية العسكرية الخاصة ستستمر لنفس الأهداف.

خطة دفاعية شاملة لمواجهة روسيا

أتى هذا الإعلان بعد تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ التي قال فيها إن قادة الحلف قدموا خلال قمّتهم في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، أمس الثلاثاء، خطة دفاعية شاملة لمواجهة روسيا.

أتى هذا بعد أيام من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية، عن خطة إرسال قنابل عنقودية كجزء من حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا.

أما عن انضمام أوكرانيا للحلف، فاعتبر ستولتنبرغ أن الحلف مفتوح أمام الأعضاء وهم من يقررون توسيع عضويته لا موسكو.

يشار إلى أن قادة الحلف بدأوا أمس الثلاثاء، قمة في فيلنيوس في ليتوانيا تستمر حتى اليوم، وذلك من أجل توجيه رسالة دعم إلى أوكرانيا التي تواصل هجوما مضادا صعبا ضد روسيا وتنتظر التزامات بشأن عضوية مستقبلية في التحالف.

وزود العديد من الدول الأعضاء في الحلف أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة، حيث تقول تلك الدول إنها تريد مساعدتها في الدفاع عن نفسها ضد روسيا .

وسوف ترسل الولايات المتحدة إلى أوكرانيا قنابل عنقودية، تقول أوكرانيا إنها ستساعد قواتها في اختراق الدفاعات الروسية في هجومها المضاد.

لكن هذه الخطوة مثيرة للجدل، فقد سبق وأن حظرت أكثر من 100 دولة استخدام القنابل العنقودية بسبب الخطر الذي تشكله على المدنيين.

كما أرسلت الولايات المتحدة 31 دبابة من طراز أبرامز، وأرسلت المملكة المتحدة 14 دبابة تشالنجر 2، وأرسلت ألمانيا 14 دبابة ليوبارد 2، وأرسلت النرويج ثماني دبابات ليوبارد 2.

بالإضافة إلى ذلك، أرسلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى أوكرانيا أنظمة صواريخ بعيدة المدى مثل هيمارس، والتي كانت تضرب أهدافا خلف الخطوط الأمامية لروسيا.

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