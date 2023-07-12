كلية الملك خالد العسكرية.. خطوات التقديم وشروط الالتحاق

كلية الملك خالد العسكرية تعتبر واحدة من أهم المؤسسات التعليمية العسكرية السعودية التي يتخرج منها ضباط قوات الحرس الوطني السعودي في العديد من التخصصات بشكل سنوي، لذا يبحث حاملي شهادة الثانوية العامة عن موعد التقديم لكلية الملك خالد العسكرية للعام الدراسي 1445/1444.

وأعلنت الكلية عبر موقعها الرسمي عن موعد التقديم والذي يبدأ بالنسبة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة اليوم الأربعاء الموافق 24/12/1444، والموافق 12\07\2023 ويستمر إلى يوم الأحد 28\12\1444 والموافق 16\07\2023.

وتستعرض "بوابة الوفد" في سياق التقرير التالي خطوات التقديم وشروط الالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية:

شروط الالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية:

- الحصول على شهادة الثانوية العامة تخصص العلوم الطبيعية.

- ألا يقل سن المتقدم عن 17 عام ولا يزيد عن 22 عام.

- ألا يقل الطول عن 165 سم والوزن عن 52 كجم.

- ألا يقل المجموع التراكمي للطالب عن 80%.

- اجتياز الاختبارات المحددة للقبول واجتياز المقابلات الشخصية.

- أن تكون جنسية الطالب سعودية الأصل والمنشأ، مع استثناء من نشأ مع والديه خارج المملكة في الفترة الخاصة بخدمة الوطن.

- أن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك، وألا يكون لديه أي أحكام مخلة بالشرف والأمانة.

- اجتياز اختبار القدرات العامة والاختبار التحصيلي بنسبة لا تقل عن 60 %.

- تأدية الاختبار الخاص باللغة الانجليزية STEP المقدم من قبل المركز الوطني للقياس.

- اجتياز الكشف الطبي، وخلو المتقدم من أي أمراض مزمنة.

خطوات التقديم للالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية:

- الدخول على الموقع الرسمي لكلية الملك خالد العسكرية من خلال الرابط التالي

https://kkmar.gov.sa/

- إدخال البيانات الشخصية للمتقدم من حيث الإسم ومحل الإقامة وغيرها.

- تحديد نوع التقديم "جامعي أو ثانوي".

- إرفاق جميع الأوراق المطلوبة على الموقع.

- اضغط بالتأكيد على صحة البيانات التي قمت بتسجيلها.

- النقر على إرسال الطلب.

- يجب على الطالب حفظ رقم الطلب لمراجعة القبول المبدئي للطلب.

- قراء جميع الشروط العامة المعروضة على الموقع والموافقة عليها.