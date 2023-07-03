شروط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية لحملة الثانوية 1444

تصدرت كلية الملك فهد الأمنية، بالمملكة العربية السعودية، محركات البحث بموقع "جوجل" لليوم الثاني، بعدما بدأت أمس الأحد، في استقبال طلبات خريجي الثانوية العامة هذا العام 1444هـ، للتقديم على دورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم "67" للعمل بعد التخرج في أحد القطاعات الأمنية.

كلية الملك فهد الأمنية

يشار إلى أن كلية الملك فهد الأمنية نشأت عام 1354هـ في مكة المكرمة بأمر من الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود، تحت اسم "مدرسة الشرطة"، وفي بدايتها كانت تخرج اعدادًا قليلة جدًا لا تتجاوز في بعض الدورات ثمانية ضباط وبإمكانيات متواضعة، وذلك وفق ما نشرته الكلية عبر موقعها الإلكتروني.

وأخذت بعد ذلك في التطور بشكل تدريجي، ومرت بمراحل عديدة من التطور، من أهمها عنندما نقلت إلى مدينة لرياض في مقر جديد وإمكانيات أكبر، وكان ذلك عام 1384هـ، وتغير اسمها إلى كلية الشرطة، ثم حظيت بدعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز، وتشرفت بحمل اسمه.

آخر موعد للتقديم بكلية الملك فهد الأمنية

وأعلنت إدارة كلية الملك فهد الأمنية، أن التقديم الإلكتروني على دورة البكالوريوس للعلوم الأمنية، متاح حاليًا وحتى صباح يوم الأربعاء الموافق 17 ذي الحجة 1444هـ/ 5 يوليو 2023.

رابط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية

ونشرت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" رابط التقديم قائلة:" فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة بالدورة رقم (67) بكلية الملك فهد الأمنية (ضباط)، من خلال منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية - على الرابط http://jobs.sa" .

شروط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية

وهناك بعض الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدم لتلك الدورة منها: