كلية الملك فهد الأمنية.. من الابتدائية إلى الثانوية 15 قرار هام للكلية

كلية الملك فهد الأمنية واحدة من أقدم الكليات بالمملكة العربية السعودية فهي تتبع وزارة الداخلية السعودية وتم تأسيسها في شهر ديسمبر من عام 1935م الموافق رمضان 1354هـ وهي تختص بتعليم والطلاب الملتحقين بها على الحياة الأمنية و حماية أمن وأستقرار المملكة، وفي السطور التالية أبرز المعلومات عن كلية الملك فهد الأمنية.

محطات تاريخية عن كلية الملك فهد الأمنية

في 29 رمضان 1354هـ تمت الموافقة على إنشاء مدرسة الشرطة بمكة المكرمة للاعتناء بأفراد الشرطة وتأهيلهم من الناحيتين العلمية والعسكرية.

في عام 1369هـ تم تحديد مدة الدراسة وشروط القبول، وتحديد الإجراءات الإدارية والتعليمية المنظمة لسير العمل، وتحديد رتبة الخريج.

في عام 1370هـ تم تحديد مؤهل القبول بإتمام الدراسة الابتدائية، بالإضافة إلى تحديد مدة الدراسة سنة واحدة.

بعد 7 أعوام تم تحديد مدة الدراسة سنتين، ومؤهل القبول شهادة إتمام الدراسة الابتدائية.

في عام 1380هـ تم تحديد مؤهل القبول وهي الثانية المتوسطة، ومدة الدراسة سنتين.

بعد عام واحد اصبحت مدة الدراسة بها ثلاث سنوات وارتفع مؤهل القبول إلى شهادة إتمام الدراسة المتوسطة.

في عام 1385هـ تم تغير اسمها إلى كلية الشرطة بدلا من مدرسة الشرطة.

في ذات العام تم نقل الكلية من مكة المكرمة إلى مدينة الرياض.

في عام 1386هـ. صدر قرار وزاري بفصل كلية الشرطة عن مديرية الأمن العام وإلحاقها قطاعا مستقلا بوزارة الداخلية مباشرة، كما نص على تشكيل مجلس للكلية، كما تم تغيير اسم الكلية إلى «كلية قوى الأمن الداخلي»، وربطها بجهاز الوزارة مباشرة، كما تم تحديد مؤهل القبول شهادة الثانوية العامة.

وفي عام 1391هـ أصبحت مدة الدراسة بالكلية ثلاث سنوات يحصل المتخرجٌ على شهادة البكالوريوس في علوم قوى الأمن الداخلي ويحصل على رتبة ملازم.

وبعد 3 أعوام أخذت الكلية بالأساليب الحديثة في أنظمة التعليم وطبقّت نظام الفصول الدراسية.

وفي عام 1403هـ صدر أمر ملكي كريم بتغيير اسم الكلية إلى «كلية الملك فهد الأمنية» كما تغير اسم الشهادة إلى «بكالوريوس علوم أمنية».

وفي عام 1405هـ وضع خادم الحرمين الشريفين حجر الأساس لمبنى مقر المديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية وتم الانتقال إلى المقر الجديد عام 1409هـ

وفي عام 1422هـ تم قصر القبول في الكلية على خريجي الجامعات.

في عام 1438هـ تم إعادة برنامج بكالوريوس العلوم في الدراسات الأمنية مع إضافة شرط اجتياز السنة التحضيرية بمعدل 4 فما فوق في أحد الجامعات الحكومية التالية جامعة الملك سعود جامعة الامام محمد بن سعود جامعة الملك عبدالعزيز