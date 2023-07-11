إصابة 13 شخصا في انقلاب سيارة ربع نقل بوسط سيناء

تعرض 13 شخصا للاصابة ، بإصابات متنوعة نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل قرية الجفجافة بالطريق الاوسط وسط سيناء، وتم نقل المصابين لمستشفى الإسماعيلية لتلقي العلاج.

وخلف الحادث عن إصابة "محمد السيد الصاوى" 20 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد محمد مصطفى 33 عاما أصيب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ومحمد فاروق السيد 12 سنة أصيب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وعبده محمد عبده 26 سنة أصيب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وسالم رجب السيد 40 سنة أصيب بكدمة شديدة بالعين اليسرى +سحجات متفرقة بالجسم.

وكذلك اصابة "محمود محمد عباس 40 سنة أصيب باشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بعظام الجمجمة وإسماعيل محمد مصطفى 24 أصيب باشتباه كسر بعظام الجمجمة ، اشتباه كسر بالقدم اليمنى وأحمد محمد أحمد حسن 21 سنة اصيب بكسر بالترقوة اليمنى،جرح قطعى بفروة الراس حوالى ٨ سم.

ووإصابة "أحمد محمد السيد 46 سنة أصيب بجرح قطعى بالذراع اليسرى ومحمد السيد محمد 21 سنة أصيب بكسر بالئراع اليمنى وأحمد ياسر محمد 24 سنة أصيب بكسر بالساعد الأيمن وأحمد الشبراوى محمد 29 أصيب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وسليم السيد مصطفى أصيب بجرح قطعى بالقدم اليمنى حوالى 2 سم.

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي

في واقعة اخري ، اصيب 6 أشخاص ، فى حادث انقلاب سيارة سوزوكي أعلى الطريق الأبيض بالجيزة، مما أدى إلى توقف الحركة المرورية أمام السيارات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الأبيض بالجيزة بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

و تبين بالفحص انقلاب سيارة سوزوكي أعلى الطريق الأبيض، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقامت ادارة المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.