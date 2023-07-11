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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حادث تصادم ينهي حياة سيدة ويصيب 2 آخرين في الجيزة

بوابة الوفد الإلكترونية

لفظت سيدة أنفاسها الاخيرة، وأصيب شاب وفتاة ، في حادث تصادم بمحافظة الجيزة، تم نقل الجثامين والمصابين إلي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق .

 

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إصابة شخصين فى حادث تصادم بقنا

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إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بجنوب سيناء

حادث تصادم ينهي حياة سيدة وإصابة 2 آخرين في الجيزة 

كانت البداية بتلقى مسئول غرفة عمليات المرور،  إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووقوع ضحايا بمنطقة صف البلد.

وقد انتقلت قوات الأمن إلى محل البلاغ وتبين اصطدام سيارة ميكروباص مع مركبة "توكتوك"، ما أسفر عن وفاة سيدة أربعينية وإصابة سائق التوك توك وفتاة عشرينية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

ضبط عاطل وزوجته سرقا شقة طبيب فى بنها 

كما تباشرالنيابة العامة  الأجهزة الأمنية بالقليوبية، التحقيق  مع  المتهمين بسرقة محتويات شقة سكنية ملك أحد الأطباء، بمنطقة أتريب دائرة قسم شرطة ثان بنها.

كانت البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان بنها، يفيد ورود بلاغ من أحد الأشخاص، باكتشافه سرقة بعض المحتويات من داخل شقته بمنطقة أتريب.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين سرقة بعض محتويات شقة سكنية بمنطقة أتريب ملك "إسلام. م"، طبيب بشري، 44 سنة، والمسروقات عبارة عن "شاشة تلفاز، وبعض الملابس، وأواني الطهي، وأشياء أخرى"، وذلك عقب عودته من السفر للعمل بإحدى الدول العربية.

وكشفت التحريات أن الشقة مغلقة تمامًا بكالون ولا توجد ثمة آثار كسر بالباب، ويرجح دخول المتهمين من خلال مفتاح مصطنع.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة جيران المجني عليه، عاطل وزوجته، وجرى ضبط المتهمين.

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، عن طريق تجربة بعض المفاتيح المصطنعة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات والتحفظ عليها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

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