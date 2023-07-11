إصابة شخصين فى حادث تصادم بقنا

أصيب شخصان، اليوم الثلاثاء، في تصادم دراجتين بخاريتين بمدينة فرشوط شمال محافظة قنا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى فرشوط المركزي .

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بإصابة شابين في تصادم دراجتين بخاريتين بمركز فرشوط، وأسفر عن إصابة، ماهر سيد محمود، يبلغ من العمر 20 عاماً، مقيم بحاجر الدهسة التابعة لقرية العركي، و علي احمد عباس، يبلغ من العمر 17 عاماً مقيم بعزبة هارون، جراء تصادم دراجتين بخاريتين بمدينة فرشوط .

جرى نقل المصابين إلى مستشفى فرشوط المركزي ، لتلقي العلاج، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.