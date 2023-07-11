عاجل
مدبولى: الدولة تمهد القطاع الخاص لتولى القيادة كاملة الفترة المقبلة
الثلاثاء 11 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

حقيقة خداع مصطفى كامل الجماهير بخصوص علاج إيمان البحر درويش.. لم يرسل الرسالة

مصطفى كامل وإيمان
مصطفى كامل وإيمان البحر درويش

كشف طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، تفاصيل تعامل النقابة مع الفنان إيمان البحر درويش بعد نشر ابنته صورة له ويظهر فيها والمرض قد هاجم جسده وغير ملامحه.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الهاتف الخاص بالفنان إيمان البحر درويش مغلق.

txt

تدهور الحالة الصحية للفنان ايمان البحر درويش بعد حبس ابنه 3 سنوات

txt

المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن مفاجآة بشأن إيمان البحر درويش


وأكد طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، أن النقابة لا تعرف مكان إقامة الفنان إيمان البحر درويش سواء كان في المهندسين أو في الإسكندرية.

شائعات لا أساس لها


ولفت إلى أنه تم إرسال رسالة على صفحة أمنية ابنة إيمان البحر درويش ولكنها لم ترد حتى الآن، مستطردا: من حق الفنان إيمان البحر درويش علينا أن تتحرك النقابة للاطمئنان عليه.

ورد مرتضى، على الأقاويل والشائعات التي اتهمت نقيب الموسيقيين الحالي مصطفى كامل بتجنب إرسال الرسالة إلى ابنة إيمان البحر درويش بعدما كتبها بسبب خلفية عدائهما السابقة بسبب الصراع على منصب النقابة.

ونفى مرتضى بقوة تلك الشائعات، قائلًا إنها لا أساس لها من الصحة وافتراءات لا دليل لها، مؤكدًا أنهم يحاولون في كل دقيقة التوصل للفنان إيمان البحر درويش، وأن مصطفى كامل إنسان قبل أن يكون نقيبًا للموسيقيين.

 

 

مواد متعلقة

نجلاء بدر توجه رسالة لـ ابنة إيمان البحر درويش

لعبة المفارقات.. إيمان البحر درويش على فراش المرض ونجله مُدان بحكم قضائي

وظيفة إيمان البحر درويش بنقابة المهندسين

إيمان البحر درويش.. ابنته تكشف سبب نشر صورته على فراش المرض

إيمان البحر درويش.. مفاجأة في الصورة المتداولة لمرضه "تفاصيل"

إيمان البحر درويش حليق الرأس بملامح صادمة.. مسؤول يوجه بعلاجه على نفقة الدولة (شاهد)
الجريدة الورقية