حقيقة خداع مصطفى كامل الجماهير بخصوص علاج إيمان البحر درويش.. لم يرسل الرسالة

كشف طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، تفاصيل تعامل النقابة مع الفنان إيمان البحر درويش بعد نشر ابنته صورة له ويظهر فيها والمرض قد هاجم جسده وغير ملامحه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الهاتف الخاص بالفنان إيمان البحر درويش مغلق.



وأكد طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، أن النقابة لا تعرف مكان إقامة الفنان إيمان البحر درويش سواء كان في المهندسين أو في الإسكندرية.

شائعات لا أساس لها



ولفت إلى أنه تم إرسال رسالة على صفحة أمنية ابنة إيمان البحر درويش ولكنها لم ترد حتى الآن، مستطردا: من حق الفنان إيمان البحر درويش علينا أن تتحرك النقابة للاطمئنان عليه.

ورد مرتضى، على الأقاويل والشائعات التي اتهمت نقيب الموسيقيين الحالي مصطفى كامل بتجنب إرسال الرسالة إلى ابنة إيمان البحر درويش بعدما كتبها بسبب خلفية عدائهما السابقة بسبب الصراع على منصب النقابة.

ونفى مرتضى بقوة تلك الشائعات، قائلًا إنها لا أساس لها من الصحة وافتراءات لا دليل لها، مؤكدًا أنهم يحاولون في كل دقيقة التوصل للفنان إيمان البحر درويش، وأن مصطفى كامل إنسان قبل أن يكون نقيبًا للموسيقيين.