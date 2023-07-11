المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن مفاجآة بشأن إيمان البحر درويش

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مفاجآة سارة بشأن الفنان الكبير إيمان البحر درويش، وذلك بعد ساعات من تداول صورته على فراش المرض .

ومقرر أن تتكفل “المتحدة” بعلاج إيمان البحر درويش وذلك تقديرًا لمسيرته الفنية الناجحة.

وكان تداول عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، صورة للمطرب الكبير إيمان البحر درويش وهو على فراش المرض، ما جعل جمهوره ومتابعيه وزملائه في حالة من القلق على حالته الصحية.

إيمان البحر درويش:

مطرب وممثل مصري، ولد بحي كوم الدكة باﻹسكندرية عام 1955، وحصل على بكالوريوس هندسة من جامعة اﻹسكندرية.

بدأ إيمان البحر درويش مشواره الغنائي بتكوين كورال غنائي أثناء دراسته بالكلية، وذلك لتقديم أعمال جده الفنان الراحل (سيد درويش)، وقد حقق شهرة على مستوى طلاب الجامعة في مجال الغناء، وفي أحد الأيام غنى في حفل زفاف أحد أصدقائه وكان من بين الحاضرين أحد المقاولين الذي تعرف عليه وطلب منه العمل كمهندس بشركته، وظل فيها لمدة 6 شهور، ثم قدمه المقاول لشقيقه المنتج الفني (عاطف منتصر) لينتج له أول شريط غنائي، وكان عبارة عن إحياء لتراث جده بعنوان (الوارثين)، وكان ذلك فى عام 1982 ولكنه لم يحقق النجاح المنتظر إلا بعد ظهور إيمان البحر على شاشة التليفزيون عام 1983.

وقد أسس إيمان شركة لإنتاج شرائط الكاسيت باسم ( شركة أمواج)، وأصبح ينتج ألبوماته بنفسه، وقد عين إيمان البحر درويش نقيبًا للموسيقيين عام 2012.

شارك في بطولة أفلام (طير في السماء، تزوير في أوراق رسمية، حكاية في كلمتين) ومسلسل (حبيبي الذي لا أعرفه).