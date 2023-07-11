تدهور الحالة الصحية للفنان ايمان البحر درويش بعد حبس ابنه 3 سنوات

تصدر مرض الفنان إيمان البحر درويش، محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية بعد إعلان ابنته أمنية البحر عن مرضه وأنه في حالة صحية صعبة للغاية.

مرض إيمان البحر درويش

ونشرت ابنته أول صورة لوالدها وهو يرقد على فراش المرض نتيجة التعرض لوعكة صحية تسببت في حدوث فقدان شديد في وزنه وأيضا فقدان الشعر، وتفاعل رواد السوشيال ميديا بشكل كبير مع الصورة التي تسببت في ألم وحزن كل محبي الفنان إيمان البحر درويش.

السجن المشدد 3 سنوات لنجل إيمان البحر درويش

وفي نفس التوقيت، قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 3 سنوات لنجل إيمان البحر درويش، وتغريمه مبلغ مالى قدره 50 ألف جنيه، عما أسند إليه فى الاتهامات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسادسة.

ثانيا : “انقضاء الدعوى الجنائية عن التهمة الخامسة والسادسة للتصالح، ثالثا، إثبات ترك المدعين بالحق المدنى للدعوى المدنية والزمتهما بمصاريفها، رابعا مصادرة العينة والزجاجات المضبوطة، خامسا ألزمته بالمصاريف الجنائية، وذلك فى اتهامه بتعاطى مواد مخدرة وقيادة سيارة حال كونه تحت تأثير المخدر”.

نقابة المهن الموسيقية

وبدورها أكدت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة النقيب مصطفي كامل، بحثها عن الفنان إيمان البحر درويش للاطمئنان على حالته الصحية وتقديم يد العون له، وذلك بعد انتشار صورة له من فراش المرض تكشف انهيار حالته الصحية.

وأشارت نقابة المهن الموسيقية، إلى بحثها عن الفنان إيمان البحر درويش للاطمئنان على حالته الصحية وتقديم يد العون له، وذلك بعد انتشار صورة له من فراش المرض تكشف انهيار حالته الصحية.

الشركة المتحدة تتكفل بعلاج الفنان إيمان البحر درويش

وفي لافتة إنسانية، أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تكفلها بعلاج الفنان الكبير 'إيمان البحر درويش'؛ تقديرًا لموهبته ومشواره الفني المميز.

وأفادت 'المتحدة' أنها تتواصل مع أسرة الفنان الكبير لبحث موقفه الصحي على وجه الدقة، تمهيدًا لتوفير أفضل السبل العلاجية له.