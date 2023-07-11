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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الأربعاء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدًا الأربعاء، يشهد طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على الأنحاء كافة، حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلًا على الأنحاء كافة.

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الأرصاد الجوية تُعلن حالة الطقس المتوقعة غدًا

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الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الجمعة المقبلة والظواهر الجوية المتوقعة

 

 كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدًا نشاط رياح على المناطق كافة، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

 

 وبالنسبة لدرجات الحرارة غدًا الأربعاء: 

 

  • القاهرة العظمى 35  درجة والصغرى 25 درجة.
  • الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة.
  • مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 24 درجة.
  • سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.
  • قنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.
  • أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

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