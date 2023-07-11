الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الأربعاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدًا الأربعاء، يشهد طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على الأنحاء كافة، حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلًا على الأنحاء كافة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدًا نشاط رياح على المناطق كافة، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدًا الأربعاء: