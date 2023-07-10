الأرصاد الجوية تُعلن حالة الطقس المتوقعة غدًا

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن غدًا الثلاثاء يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، وحار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة رطب ليلًا على كافة الأنحاء.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ويستمر ذلك حتى بعد غد الأربعاء.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 35 المحسوسة 37

السواحل الشمالية:- العظمى 31 المحسوسة 33

جنوب سيناء:- العظمى 38 المحسوسة 41

شمال الصعيد:- العظمى 37 المحسوسة 39

جنوب الصعيد:- العظمى 41 المحسوسة 42

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 36 المحسوسة 38

السواحل الشمالية:- العظمى 31 المحسوسة 34

جنوب سيناء:- العظمى 39 المحسوسة 42

شمال الصعيد:- العظمى 38 المحسوسة 40

جنوب الصعيد:- العظمى 42 المحسوسة 43