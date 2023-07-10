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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الأرصاد الجوية تُعلن حالة الطقس المتوقعة غدًا

حالة الطقس
حالة الطقس

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن غدًا الثلاثاء يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، وحار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة رطب ليلًا على كافة الأنحاء.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ويستمر ذلك حتى بعد غد الأربعاء.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 35 المحسوسة 37

السواحل الشمالية:- العظمى 31 المحسوسة 33

جنوب سيناء:- العظمى 38 المحسوسة 41

شمال الصعيد:- العظمى 37 المحسوسة 39

جنوب الصعيد:- العظمى 41 المحسوسة 42

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 36 المحسوسة 38

السواحل الشمالية:- العظمى 31 المحسوسة 34

جنوب سيناء:- العظمى 39 المحسوسة 42

شمال الصعيد:- العظمى 38 المحسوسة 40

جنوب الصعيد:- العظمى 42 المحسوسة 43

 

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