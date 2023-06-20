الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الجمعة المقبلة والظواهر الجوية المتوقعة

حالة الطقس - أرشيفية
حالة الطقس - أرشيفية

يهتم الكثير من المواطنين بالبحث عن حالة الطقس هذا الأسبوع، خصوصا مع بدء قدوم فصل الصيف الأربعاء المقبل، وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة حتى الجمعة المقبل 23 يونيو 2023.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وننشر تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية:

-  شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة .

- تنشط الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- خلال يوم الثلاثاء 20 يونيو يكون هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن تشهد الأيانم المقبلة نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة  وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم، القاهرة العظمى 32  درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى  29 درجة  .

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