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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فوفونا يتحدث بعد توقيعه لـ يونيون برلين الألماني

ديفيد داترو فوفانا
ديفيد داترو فوفانا

أعلن نادي يونيون برلين الألماني اليوم الثلاثاء ضم المهاجم ديفيد داترو فوفانا من تشيلسي الإنجليزي.

  ويبلغ مدة التعاقد موسم واحد،وبدأ فوفانا مسيرته الاحترافية في بلاده كوت ديفوار قبل الانتقال إلى مولده النرويجي عام 2021، وبعدها بعامين انتقل إلى تشيلسي وشارك في ثلاث مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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وقال فوفانا تعليقا على انضمامه إلى يونيون برلين: الفريق تطور بشكل كبير في الأعوام الأخيرة وهو ما يمنحني حماسا شديدا لأكون جزءا من هذا الفريق في الموسم المقبل.

وأضاف اللاعب، لقد بذل النادي جهدا كبيرا ولفترة طويلة من أجلي، والآن أود أن أرد له ذلك عبر تقديم عروض جيدة.

وأنهى يونيون برلين الموسم الماضي في المركز الرابع بالدوري الألماني ليتأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى.

 

 

 

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