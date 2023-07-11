كيفية تنزيل Threads على نظام Windows 11 (دليلك خطوة بخطوة)

استحوذت منصة Meta الجديدة لوسائل الإعلام الاجتماعية Threads على الإنترنت، أصبح التطبيق، منذ إطلاقه في 6 يوليو، شائعًا، إذ استقطب حوالي 100 مليون مستخدم، تطبيق Threads متاح حاليًا للتنزيل عبر متجر Google Play ومتجر Apple App Store.

حتى الآن، لا يوجد تطبيق ويب رسمي للخيوط، ولكن إذا كنت ترغب في استخدامه على الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر، فهناك حل بديل، وفقًا لما أفاد به WindowsCentral، يتطلب الاختصار واحدًا لتنزيل APK لـ Threads.

هناك حاجة أخرى وهى الحصول على تطبيق WSATools من متجر Microsoft.

دليل تفصيلي لتنزيل تطبيق Threads على الكمبيوتر المحمول الذي يعمل بنظام Windows 11:

للبدء، تأكد من أن لديك كمبيوتر محمول أو سطح مكتب يعمل على Windows 11، اتبع الخطوات المذكورة أدناه لفتح نظام Windows الفرعي لنظام Android (WSA) وتثبيت تطبيق Thread:

الخطوة 1 - أولًا، افتح نظام Windows الفرعي لنظام Android على جهازك.

الخطوة 2 - بعد ذلك، انتقل إلى الإعدادات المتقدمة عن طريق الوصول إلى الشريط الجانبي.

الخطوة 3 - ابحث عن خيار وضع المطور وقم بتمكين شريط التبديل.

الخطوة 4 - بعد تمكين وضع المطور، افتح تطبيق WSATools.

الخطوة 5 - أكمل المتطلبات الفورية التي يوفرها WSATools.

الخطوة 6 - حدد موقع ملف Thread APK الذي قمت بتنزيله.

الخطوة 7- قم بتثبيت تطبيق Threads عن طريق تحديد ملف APK، انتظر بصبر حتى تكتمل عملية التثبيت، قد يستغرق بضع دقائق.

الخطوة 8 - بمجرد الانتهاء من التثبيت، يمكنك الآن الوصول إلى تطبيق Threads على الكمبيوتر المحمول أو سطح المكتب.

الخطوة 9- تذكر تسجيل الدخول إلى تطبيق Threads باستخدام معرف Instagram الخاص بك للوصول إلى ميزاته.



في هذه الأثناء، يجد Elon Musk وMark Zuckerberg نفسيهما منخرطين في معركة كلامية مستمرة لا تظهر أية علامات على التراجع، تصاعد التوتر بينهما بشكل ملحوظ منذ تقديم تطبيق المواضيع مؤخرًا.

لجأ كلا الشخصين إلى أخذ بعضهما البعض من خلال منصات الإنترنت، ومع ذلك فقد اتخذ الموقف منحى شخصي بشكل أكبر، إذ أشار ماسك مؤخرًا إلى زوكربيرج على أنه cuck في آخر منشور على Twitter.