كيفية إلغاء تفعيل حساب Threads مؤقتا

قدم مارك زوكربيرج تطبيقًا جديدًا - Threads - والذي يتم الترويج له باعتباره منافسًا على Twitter. توفر سلاسل المحادثات مساحة للمستخدمين لمشاركة التحديثات النصية والانضمام إلى المحادثات العامة.

التطبيق متاح في App Store و Google Play Store ويمكّن المستخدمين من الإعجاب بالمحتوى والتعليق عليه وإعادة نشره ومشاركته. تتيح سلاسل الرسائل للمستخدمين مشاركة منشورات نصية يصل طولها إلى 500 حرف ومقاطع فيديو تصل مدتها إلى 5 دقائق.

كيف تبدأ

من السهل البدء في استخدام Threads حيث يتعين على المستخدمين ببساطة استخدام حساب Instagram الخاص بهم لتسجيل الدخول. سيتم نقل نفس اسم مستخدم Instagram والتحقق ، مع خيار تخصيص الملف الشخصي خصيصًا للخيوط.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمستخدمين أيضًا مشاركة منشورات سلاسل الرسائل على قصة Instagram الخاصة بهم ، أو مشاركة المنشور كرابط على أي نظام أساسي آخر.

مع انتشار أخبار Threads ، دفع الفضول العديد من الأفراد إلى تسجيل الدخول واستكشاف ميزات التطبيق. إذا كنت تفكر في "حذف" ملفك الشخصي في Threads ، فستتم مطالبتك بحذف حساب Instagram المرتبط.

إذا قمت بإلغاء تنشيط حسابك ، فلن تظهر منشوراتك وتفاعلاتك مع منشورات الآخرين في سلاسل الرسائل حتى تقوم بإعادة تنشيطها. لن يؤدي إلغاء تنشيط ملف تعريف سلاسل الرسائل الخاص بك إلى حذف بيانات سلاسل الرسائل الخاصة بك أو التأثير على حساب Instagram الخاص بك. توضح الشركة "إلغاء تنشيط ملف تعريف سلاسل الرسائل الخاص بك لن يؤدي إلى حذف بيانات سلاسل الرسائل الخاصة بك أو التأثير على حساب Instagram الخاص بك".



إليك دليل تفصيلي خطوة بخطوة لإلغاء تنشيط حساب Threads:

1.

اضغط على ملف التعريف في أسفل اليمين للانتقال إلى ملف التعريف الخاص بك

2.

اضغط على الإعدادات في أعلى اليمين.

3.

اضغط على الحساب ، ثم اضغط على إلغاء تنشيط الملف الشخصي.

4.

انقر فوق إلغاء تنشيط ملف تعريف سلاسل الرسائل ، ثم قم بتأكيد اختيارك.

أشياء يجب وضعها في الاعتبار قبل تسجيل الدخول إلى المواضيع

إذا قمت بإلغاء تنشيط حساب Instagram الخاص بك ، فسيتم أيضًا إلغاء تنشيط ملف تعريف المواضيع الخاص بك.

لا يمكن تعطيل حساب المواضيع إلا مرة واحدة في الأسبوع.

أوضح Meta في "سياسة الخصوصية التكميلية" أنه يجوز للمستخدمين إلغاء تنشيط حساب Threads في أي وقت. ومع ذلك ، نظرًا لأن "ملف تعريف الخيوط الخاص بك هو جزء من حساب Instagram الخاص بك ، ويمكن حذفه في أي وقت عن طريق حذف حساب Instagram الخاص بك.