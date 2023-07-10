Threads تصل إلى 100 مليون مستخدم في أقل من أسبوع

Threads بدأ منافس Meta على Twitter بداية سريعة. في أقل من خمسة أيام من بدء تشغيل التطبيق، أصبح لدى المواضيع بالفعل أكثر من 100 مليون مستخدم وفقًا لـ Quiver Quantitative's Thread Tracker.

من المفيد أن يكون Thread هو تطبيق شقيق لـ Instagram ومن السهل على أكثر من مليار مستخدم لمنصة مشاركة الصور الاشتراك - إلا إذا كانوا يعيشون في الاتحاد الأوروبي، حيث لم يكن متاحًا بعد.

قدم مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة Meta، العديد من التحديثات حول أرقام مستخدمي المواضيع. كان لدى التطبيق 10 ملايين مستخدم في الساعات السبع الأولى وأكثر من 30 مليونًا بحلول صباح الخميس. بعد حوالي 24 ساعة، تضاعف هذا الرقم.

لا تزال هذه الأيام مبكرة جدًا بالنسبة إلى المواضيع، حيث يفتقد التطبيق إلى الميزات الأساسية التي يرى العديد من المستخدمين أنها ضرورية. يحتوي على الحد الأدنى من خيارات إمكانية الوصول في الوقت الحالي، مع عدم وجود طريقة لإلحاق نص بديل بإحدى الصور لمن يستخدمون برامج قراءة الشاشة. البحث مقصور على أسماء المستخدمين، ولا يوجد دعم هاشتاج ولا يمكنك النشر في سلاسل المحادثات من الويب.

ربما يكون الأمر الأكثر إثارة للإعجاب بالنسبة للأشخاص الذين اعتادوا على Twitter، أن المواضيع لا تحتوي حتى الآن على موجز زمني للمشاركات. الخلاصة الحسابية مليئة بالعلامات التجارية والمؤثرين والمشاهير، مما يجعل من الصعب على المستخدمين مواكبة ما ينشره الأصدقاء والعائلة.

هناك موجز زمني في الطريق، ولكن ربما لا يزال Twitter هو التطبيق المفضل لدى العديد من الأشخاص للحصول على آخر الأخبار.

كتب آدم موسيري رئيس Instagram، مشيرًا إلى أن الهدف من المواضيع لا تحل محل تويتر.

وأضاف موسيري: "السياسة والأخبار الجادة مهمة ، ولا أريد أن أعبر عن غير ذلك". "لكن ما أراه هو ، من منظور النظام الأساسي ، أن أي مشاركة أو عائد إضافي قد يحققونه لا يستحق على الإطلاق التدقيق أو السلبية (لنكن صادقين) أو مخاطر النزاهة التي تصاحبهم. هناك أكثر من مجتمعات مدهشة - الرياضة ، والموسيقى ، والأزياء ، والجمال ، والترفيه ، وما إلى ذلك - لإنشاء منصة نابضة بالحياة دون الحاجة إلى الدخول في السياسة أو الأخبار الجادة ".

يستخدم Quiver Quantitative's Thread Tracker البيانات المأخوذة من ملفات تعريف مستخدمي Instagram ، وفقًا للشخص الذي صمم الأداة ، المؤسس المشارك كريستوفر كارداتسكي. وقال: "من خلال مشاهدة الملفات الشخصية للأشخاص الذين انضموا إلى المنصة ، يمكنني معرفة مكانهم والحصول على فكرة عامة عن عدد المستخدمين الذين قاموا بالتسجيل". وأضاف أن التقديرات يبدو أنها تتماشى مع منشورات زوكربيرج حول معالم المستخدم.