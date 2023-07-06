Threads.. اشتراك 30 مليون شخص في تطبيق ميتا الجديد

تم إطلاق Threads المنافس على موقع ميتا على تويتر، وقد تجاوز عدد الاشتراكات بالفعل 10 ملايين خلال الساعات السبع الأولى. وفقًا لما ذكره مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لميتا. بعد ذلك أشار زوكربيرج إلى أن التطبيق يضم بالفعل أكثر من 30 مليون اشتراك "اعتبارًا من هذا الصباح".

التطبيق متاح الآن على مستوى العالم (باستثناء أوروبا) ، مع وتيرة الاشتراك السريع التي تُظهر قدرة Meta الهائلة على التوسع مقارنةً بمنافسي Twitter الآخرين مثل Bluesky - والتي لا تزال تتطلب رموز دعوة.

للاحتفال بهذه المناسبة، قام زوكربيرج بالتغريد لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمان مع صورة مواجهة الرجل العنكبوت الكلاسيكية (تظهر أنه على عكس إيلون ماسك، فهو يعرف بالفعل كيف تعمل الميمات). وأضاف على موقع Threads حوالي 10 ملايين اشتراك في سبع ساعات".

باستخدام Threads، تتعامل Meta مع Twitter وبدائل مثل Mastodon. إنها تحت إشراف الرئيس التنفيذي لشركة Instagram آدم موسيري، الذي يخطط لجعل Threads متوافقة مع ActivityPub.

هذا هو بروتوكول المصدر الذي يدعم Mastodon والخدمات اللامركزية الأخرى التي يشار إليها أحيانًا بشكل جماعي باسم "Fediverse".

ترتبط Threads بقوة بـ Instagram وهي مبنية على نفس النظام الأساسي، مما يمنح Meta طريقة فعالة للإعلان عنها.

تلقى أي مستخدم طلب مسبقًا التطبيق على iOS إشعارًا فوريًا عند بدء تشغيل المواضيع، وهي خطوة أخرى عززت بلا شك عمليات الاشتراك.

الموقع لا يخلو من مشاكل الداية المبكرة، على الرغم من ذلك. الشكوى الأكبر هي عدم وجود موجز زمني، متابعة فقط، مع بقاء المستخدمين عالقين مع أي شيء تقرر خوارزمية الخيوط دفع طريقهم. (اشتكى أحد المستخدمين "95 بالمائة من المشاركات التي أراها لا تمت بصلة لي تمامًا").

كما أنه يفتقر إلى تحرير المنشورات (الذي يمتلكه كل من Facebook و Instagram) وعلامات التصنيف وتبديل الحسابات والمزيد.

وقد عالج موسيري كل هذه القضايا، حيث نشر على المواضيع أن الميزة التالية فقط "على القائمة".

قال الشيء نفسه بشأن تحرير المنشورات وتبديل الحسابات ، وأضاف أن علامات التصنيف ستكون قابلة للنقر "في الوقت المناسب".

مشكلة رئيسية أخرى للعديد من المستخدمين هي عدم وجود نسخة الويب من Threads.

مثلما كان Instagram لفترة طويلة، فإن Threads للقراءة فقط على المتصفحات، مع النشر مقصور على تطبيقات iOS و Android (لم يتطرق موسيري إلى هذا الأمر بعد). أخيرًا، يبدو أن تصميم Threads يحبها أو يكرهها حيث يجد بعض المستخدمين التصميم أقل سهولة من Twitter.

يبقى التحقق نقطة نقاش رئيسية أخرى. اشتهر Elon Musk بتغيير نظام Twitter بحيث يحصل مشتركو Twitter Blue فقط على علامة الاختيار الزرقاء (أو الشخصيات العامة والمواقع الإخبارية البارزة). جعل ذلك التجربة أقل إمتاعًا للعديد من المستخدمين، حيث أصبح من الصعب معرفة من كان رياضيًا رسميًا أو مشهورًا أو صحفيًا، إلخ.

حتى الآن فقط المستخدمون الذين تم التحقق منهم على Instagram (وليس Facebook) حصلوا على الشارة الزرقاء على المواضيع. على الرغم من صعوبة الحصول على التحقق من Instagram، إلا أنه يتم إجراؤه إلى حد كبير من قبل المؤثرين والمبدعين. ولكن يتم وضع المواضيع كموقع مناقشة ومن المحتمل أن تركز على الأخبار (إذا كانت للتنافس مع Twitter)، لذلك قد يكون من المنطقي السماح لمستخدمي Facebook الذين تم التحقق منهم أيضًا بالتحقق من صحتها على سلاسل الرسائل - أو إنشاء نظام تحقق جديد تمامًا.

على أي حال، ما زالت الأيام الأولى لتطبيق "Threads" ولا شك أن التطبيق سيتغير بشكل كبير في المستقبل القريب. من الواضح أن المستخدمين لديهم آراء قوية - سواء كانت Meta تستمع إليها أم لا ستكون قصة مثيرة للاهتمام خلال الأشهر القليلة المقبلة.