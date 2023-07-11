برنامج "عاملة شغل" يُمكن المرأة من الوظائف الذكورية

أعربت داليا صليب المدير العام لشركة مارس مصر عن فخرها بوجود مارس كشريك بالنسخة الثانية من برنامج عاملة شغل، حيث تأتي هذه الشراكة استكمالاً وتماشياً مع استراتيجية الشركة الرائدة في تمكين المرأة بشكل فعال وملموس.

أكدت داليا صليب أن برنامج عاملة شغل يُسلط الضوء على ضرورة تمكين المرأة بالوظائف غير الاعتيادية والغالب عليها الطابع الذكوري، حيث أن مشاركة مارس تأتي في تخصص دعم الفتيات في مجال المبيعات، عن طريق نقل خبرات وممارسات مارس المطبقة فعلياً في هذا المجال.

أشارت إلى أن الشركة ستقدم كل سبل الدعم والتدريب وفرص العمل للفتيات الراغبات في الالتحاق والتطوير بمجال المبيعات، وتعيين من تثبت كفاءتها بعد انتهاء برنامج عاملة شغل.

حرصت مارس مصر على زيادة عدد القوى العاملة النسائية لديها لتصل إلى نحو 45% -غير متضمنة المصنع-، وأكثر من 50% بفريق الإدارة التنفيذي،إلى جانب السيدات اللاتي تعملن على خطوط الإنتاج بالمصنع، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية لتهيئة المناخ الملائم لتثبت المرأة جدارتها، إيماناً منها بأهمية دور المرأة في نهضة المجتمع، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.