صفاء أبو السعود علي مسرح مانحي الأمل ورأيها عن الذكاء الإصطناعي (تفاصيل)

أعربت الفنانة صفاء أبو السعود، عن رأيها في أغاني الذكاء الاصطناعي، من خلال حفل مانحي الأمل على مسرح الماركيه، هذه التقنية الحديثة تساهم وتساعد الفنانين الغير قادرين على الحركة بأن يقدموا أغاني.

صفاء أبو السعود

صفاء أبو السعود "لو وجدت أغنية بالذكاء الاصطناعي تخصني ولا تعجبني سأرفضها"

قدمت صفاء أبو السعود فقرات غنائية برفقة الأطفال في حفل مانحي الأمل على مسرح الماركيه، كشفت أيضاً عن رأيها قائلة :"إنها تحب التكنولوجيا وتطورها، ولكنها لو وجدت أغنية بالذكاء الاصطناعي تخصها ولا تعجبها سترفضها، مشيرة إلى أن هذه التقنية الحديثة تساعد المطربين الغير قادرين على الحركة بأن يقدموا أغاني، ثم قامت بالغناء "فرحة مصر" برفقة فتاة من مانحي الأمل وقد أجرت ٣ عمليات قلب مفتوح ووصفتها إنها مثال على شعار الحملة.

أوضحت الفنانة صفاء أبو السعود من خلال تصريحات لها، عن سر عدم ظهورها الدائم للاضواء ورأيها فى الأعمال الفنية التى قدمت فى السباق الرمضاني وسر اعتذارها عن أحد الأعمال التى عرضت فى رمضان الماضى قائلة : "طفولتي ونشأتي فرقت في حياتي ودخولي الفن كان صدفة، ووالدتي من شجعتني على دخولي مجال الغناء والتمثيل بعد رفض والدي وخالي".

وأشارت صفاء أبو السعود أنها اعتذرت عن عمل فني عرض عليها في موسم رمضان ماضي 2023 رافضًا الكشف عن اسم العمل معلقه: "رفضت المشاركة فى عمل فنى برمضان الماضى بسبب انه لا يشبهنى ولا ينتسب تاريخى الفنى وتاكدت من صحة قرار بعد رؤيتى للعمل.

صفاء أبو السعود

صفاء أبو السعود عن محمد رمضان " يتمتع بموهبة كبيرة بعيدا عن الغناء"

وأضافت صفاء أبو السعود : "رأيت عدد من الأعمال فى رمضان الماضى واعجبني كثيرا مسلسل جعفر العمدة وأداء محمد رمضان الذى يتمتع بموهبة كبيرة بعيدا عن الغناء وكذلك استمتعت بدور هالة صدقى وإيمان العاصى كنا أعجبت بدور منى زكى فى مسلسل تحت الوصاية ونيللى كريم فى مسلسل عملة نادرة.

صفاء أبو السعود

أكدت صفاء أبو السعود أنها تتمنى العودة للجمهور مرة أخرى، مشيرة إلى أن قرار العودة متوقف على الورق الجيد.

وأضافت صفاء أبو السعود: "أنها تريد أن تعود للجمهور فى أقرب وقت ممكن إلا أنها تبحث خلال هذه الفترة عن سيناريو وشخصية جديد عليها حتى تكون عودة قوية وإضافة لمشوارها الفني.

صفاء أبو السعود

وعن تكريمها من قبل البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية فى احتفالية عادل عبده أكدت أنها سعيدة بهذا التكريم لكونه من المكان الذى تسبب فى شهرتها وتألقها فى مجال الغناء والاستعراض.