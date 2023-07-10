تامر حسني يفاجئ الجمهور اللبناني وفيلم تاج يحطم الأرقام القياسية

حطم فيلم "تاج" للنجم تامر حسني، الأرقام القياسية بجميع الشاشات السينمائية بالشوارع اللبنانية، وزار تامر حسني بعد انتهاء حفله إحدى دور السينما؛ ليشاهد مع جمهوره فيلمه الجديد تاج.

تامر حسني

تامر حسني يفاجئ الجمهور بإحدي دور السينما وهتافات لبنانيه مستمرة..فيلم تاج يحطم الأرقام القياسية

لم يكتف جمهور تامر حسني من استقباله بالهتافات والصراخ والتصفيق له خلال حفله، ولكن واصل الاحتفالات والمفاجات لنجم الجيل، وذلك عندما قرر زيارة إحدى شاشات السينما بعد انتهاء الحفل، واندهش من استقبال الجمهور بالأعناق وظلوا يهتفون "تاج تاج".

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تامر حسني

تامر حسني للجمهور اللبناني " كل الحب والتقدير لكم"

نشر تامر حسني فيديو جديد من خلال حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلا :" زيارة مفاجأة لسينما لبنان لفيلم تاج مع حبايب قلبي الجمهور اللبناني الحبيب، بجد فرحان اوي من ردود افعالكم على الفيلم ومن حسن وكرم استقبالكم لي، كل الحب والتقدير لكم، شكرا شكرا من كل قلبي.

تامر حسني

تامر حسني

أبطال فيلم تاج

فيلم "تاج" بطولة تامر حسني، دينا الشربينى، عمرو عبدالجليل، هاله فاخر، ساندي، محمد ابو داوود، والفيلم قصة وسيناريو وحوار وموسيقى تصويرية تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

يذكر أن تامر حسني أحيا حفلًا غنائيًا ضخمًا أمس الأول ببيروت ويعد الأكثر جماهيرية في بيروت، في ليلة استثنائية ستظل راسخة في أذهان الشعب اللبناني.

وبدأ الحفل بأغنية "هرمون السعادة"، ثم غنى أشهر أغانيه الجديدة والقديمة مثل انت اختيار، قولني كلام، هدلعني، حلو المكان، ليه طله، حبيتها يا ناس، عيش بشوقك، ناسيني ليه، كفاياك أعذار، حلم سنين، بنت الايه، كل مرة، أكتر حاجة، انا ولا عارف، تليفوني رن، يانا يا مفيش، ارجعلي، نور عيني، ميحرمنيش منك، وحرص حسني على إهداء أغنية "كل سنة وأنت طيب" لمجموعة أفراد احتفالًا بيوم ميلادهم.