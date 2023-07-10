تامر عاشور يصعق عمرو مصطفى|الصناعة فيها ناس تاريخ بدونك

رد المطرب تامر عاشور علي إتهام الملحن عمرو مصطفى بسرقة ألحانه، وذلك عندما ظهر في إحدى البرامج التلفزيونية، إلا أن تامر عاشور وضح من خلال تصريحات له حقيقة الخلاف القائم بينهما، واستعان بمواقف وضعت عمرو مصطفى بمأزق.

تصريحات تامر عاشور

تامر عاشور " قفلنا موضوع الأغنية من ٨ سنين"



نشر تامر عاشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر :"رداً على عمرو مصطفى أغنية "الرك على النيه" ألحان عمرو مصطفى وف اي حفله ومكان بقول كده والملحن اللي باعهالي "المُقتَبِس الحقيقي" عمرو مصطفى مجبش سيرته نهائي مش عارف ازاي مع إنه عارفه من ٨ سنين لما قفلنا الموضوع ده "انا وهو " في مكالمتنا مباشرة".

وأشار تامر عاشور في حديثه قائلاً :"وبعدين أنا مالي ده صِراع مُبدعين ويقدر ياخد حقه قانوني ويوقفها محدش منعه أنا أداه على كلامه ده غير إن الاستعانه بعمرو مش صعبه واشتغلنا مع بعض اغنيه "انطق".

تامر عاشور وعمرو مصطفى

تامر عاشور " الصناعة فيها ناس عملوا تاريخ وعلامات من غيرك"

واضاف تامر عاشور معلقا :"كل الحكايه انه معرفش يجاوب على السؤال "الصناعه انهارت ازاي وانت عمود من عمدان الصناعه؟ السؤال اللي مش هتلاقي له إجابه مهما توّهت الناس اللي كلهم قالولك أنك مجاوبتش بمنتهى الوعي، وأنا الحقيقه كنت مُنتظر إجابتك علشان اقولك الصناعه فيها كام عمود غيرك وكام مُطرب عمل تاريخ وعلامات من غيرك ومنهم انا وكام مُلحن وشاعر وموزع اشترك في نجاح مطربين واعلانات وتترات وكل حاجه حصلت عادي بدونك".

تامر عاشور وعمرو مصطفى

تامر عاشور "أنت مُلحن كبير مقاما وفنّا وإضافة لأي مُطرب غيري"

وتابع تامر عاشور معبرا :"اني احترمتك أو على حد قولك أن تامر وهو بيكلمني (كان واقف كدهو) طبعا احترمك واقدّرك انت أستاذ كبير بس قلّيت في نَظر تلميذك لما اتكلمت في التليفزيون عن أن فيه حد، عموما احترمك وكأنه حدث جلل لأستاذ كبير زيك، في النهاية أنت مُلحن كبير مقاما وفنّا وإضافة لأي مُطرب غيري - هي الظروف حكمت كده ولا تاريخي فيه عمرو ولا تاريخك العكس صحيح".

وأكمل تامر عاشور حديثه : "مش هفوت الفُرصة دي إلا وأشكر كل الفنانين الكِبار المصريين المبدعين شعراء ملحنين موزعين اللي اتشرفت بالعمل معاهم على مدار ٢٠ سنة وأكتر من ٦٠٪ منهم دم جديد بدون إدعاء ولا نَسب أفضال كاذبة لنفسي لأنهم فنانين كِبار مقاما وفنّا وحطوني في مكانه أنا مكنتش أحلم بيها وسط الجمهور العربي كله اللي بنحاول نقدمله إبداع حقيقي مهما ذادت بنّا المناوشات الواردة التي لا تتخطى حاجز الأدب والصداقة والمحبة والود ولمصلحة نجاحنا واستمراريته بفضل الله ثُم فضلكم، أشكر أعظم فرقة موسيقية بشتغل معاها جوه وبره مصر اللي بيخلوني قادر على "التصدير الدائم والمختلف" للفن المصري الرائع بحضوري كفرد من تلاميذ لأساتذة كبار حقيقيين".

أضاف تامر عاشور قائلاً : "أشكر مصر حبيبتي فعلا بدون إدّعاء ولا مُزايدة ولا حتى أغاني، جمهورها اللي على كل الأذواق اللي بيسمعوا كل حاجة وكل لون وكل خَبط ورزع وفي الآخر ياخدوا الحلو ويعيش معاهم ويصدروه، ويرموا الوحش وباب النجاح لأي فنان عربي".

تامر عاشور

تامر عاشور لعمرو مصطفى"عايز بعيونك الحلوة دي تشوف خير في الصناعة"

وأختتم تامر عاشور حديثه: "أشكر بلدي السعودية وجمهورها اللي ضاف لتاريخي واسمي وتشكيل كيان محترم لحفلات عالمية حرفيا ومش من مرة واحدة بدأت هناك خطوات ومجهود وتعب ومُساندة وهكذا، إلى أن تمت النجاحات الكبيرة الحمد لله ومنها الى كل الدول العربية اللي أعشق جماهيرهم وحبهم للفن المصري، عموما الموضوع كبير أوي يا أستاذ عمرو، تيجي حضرتك في الآخر تقول عليا اني مثل حي لإستباحة جُمل لحنية لناس عايشة بالباطل وعايز بعيونك الحلوة دي تشوف خير في الصناعة".