المنتخب الأوليمبي: نعدكم بالعمل على ميدالية في أوليمبياد باريس (فيديو)

أكد محمود حرب المدير الإداري لـ المنتخب الأوليمبي، أن المنتخب المصري حقق هدفه من بطولة أفريقيا بالصعود إلى أولمبياد باريس 2024 رغم الخسارة في النهائي من منتخب المغرب.

وقال محمود حرب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"،مساء اليوم الإثنين أن قوام منتخب المغرب بالكامل كان من اللاعبين المحترفين في أوروبا، وفريق قوي ومتكامل، ولكن منتخب مصر تعامل خلال البطولة برجولة والتزام ، مشيرا إلى أن لاعبى المنتخب الأوليمبي قاتلوا برجولة خلال البطولة الإفريقية وشرفوا مصر.

نعدكم بالعمل على ميدالية بأوليمبياد باريس

وتابع المدير الإداري لـ المنتخب الأوليمبي: "نعدكم بالعمل على ميدالية بأوليمبياد باريس.. وربنا يكرمنا بميدالية، وهناك ترتيبات سنبدأ العمل عليها بدء من الغد، وكل ذلك بدعم من مجلس الإدارة والدولة المصرية، وهذا العمل لا يأتي من فراغ".

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على التواجد في مطار القاهرة الدولي، قبل قليل لاستقبال بعثة منتخب مصر الأولمبي، القادمة من الدار البيضاء بعد حصد المركز الثاني ببطولة الأمم الأفريقية.



ووصلت بعثة المنتخب الأولمبي، اليوم إلى مطار القاهرة الدولي، حيث تم استقبال البعثة في مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، فور وصولها على متن رحلة مصر للطيران رقم 862 القادمة من مطار كازبلانكا، وسط تسهيلات خاصة بوصولهم.



وخسر المنتخب الأولمبي أمام المغرب في نهائي الأمم الأفريقية بهدفين مقابل هدف ، بعد مباراة ماراثونية قدمها نجوم المنتخب رغم اللعب منقوص العدد من الدقائق الأولى لها .



وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ( كاف) عن التشكيل الأفضل في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، والذي شهد تواجد 4 لاعبين من المنتخب الأوليمبي.



وضم تشكيل الكاف الأفضل كلا من :حمزة علاء في مركز حراسة المرمى؛ أفضل حارس مرمى في البطولة، وحسام عبد المجيد في خط الدفاع ، وإبراهيم عادل ؛ أفصل لاعب في البطولة، وفي خط الهجوم ، أسامة فيصل.



وصعد المنتخب الأولمبي إلى أولمبياد باريس 2024، بعد وصوله للمباراة النهائية أمام المغرب. وحصوله على المركز الثاني ، حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى للأوليمبياد مباشرة.

