أحمد موسى يوجه رسالة للاعبي المنتخب الأوليمبي بعد الخسارة من المغرب (فيديو)

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة للاعبي المنتخب الأوليمبي بعد خسارتهم في نهائي بطولة أمم إفريقيا 2023، أمام منتخب المغرب بهدفين لهدف في المباراة النهائية أمس السبت، قائلا: "اوعوا تزعلوا إنتوا رجالة وشرفتوا مصر، وقدمتوا بطولة قوية يا أبطال متزعلوش، إنتوا هتلعبوا في الأولمبياد، الهزيمة كانت بره الملعب مش جو الملعب.

اللقب كان قريب من المنتخب المصري

وأضاف أحمد موسى خلال برنامج “علي مسئوليتي ”والمذاع عبر قناة “ًصدى البلد”، مساء اليوم الأحد: " طرد محمود صابر كان مجاملة، واللقب كان قريب من المنتخب، إحنا مدخلش فينا جون من أول البطولة، امبارح دخل هدفين، شرفتونا وأنا بوجه لكم التحية، ومحدش يزعل.

وتابع:"لعيبة رجالة مع مدير فني برازيلي محترم قدموا كرة كبيرة على مستوى السرعة والكرة وحكم المباراة، ساهم في فوز منتخب المغرب باللقب، بعد أن قام بطرد أبرز لاعبي المنتخب محمود صابر في أول دقائق المباراة، قائلا:إزاي محمود يسجل في المغرب جون، والحكم يسيبه في الملعب.

وأوضح أحمد موسى أن المصريين شعروا بالظلم في مباراة الأمس، موجها التهئنة للمنتخب المغربي بعد فوزه باللقب.

وفاز منتخب المغرب على نظيره منتخب مصر بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت المنتخبين بنهائي بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة، المقامة في المغرب، المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وكان الوقت الأساسي بين مصر والمغرب انتهى بنتيجة 1-1، قبل أن يحسمها المنتخب المغربي، ويسجل هدفا قاتلا في شباك المنتخب المصري بالشوط الإضافي الأول، ليتوج أسود الأطلسي بكأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة على حساب مصر.

أهداف مباراة منتخب مصر والمغرب

وسجل محمود صابر الهدف الأول لمنتخب مصر الأولمبي في شباك المغرب بالدقيقة 7 عن طريق تصويبة قوية سكنت شباك علاء بلعروش، وسجل يانيس بكراوي هدف التعادل لمنتخب المغرب في شباك المنتخب الأولمبي بالدقيقة 37، وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول سجل أسامة ترجلين الهدف الثاني لمنتخب المغرب.

تاريخ مشاركات مصر في الأوليمبياد

التأهل لأولمبياد باريس 2024 يحمل الرقم 13 لمنتخب مصر عبر تاريخه، علمًا بأنه سبق أن صعد لدورتي 1956 و1980، لكنه انسحب لبعض الظروف السياسية.

شارك منتخب مصر الأوليمبي في البطولة التي أقيمت بالمغرب عام 2011، وحقق خلالها الفراعنة الميدالية البرونزية، بعد التغلب على السنغال في مباراة تحديد المركز الثالث، ليصعد إلى دورة الألعاب الأوليمبية لندن 2012 تحت قيادة هاني رمزي، وكان أبرز اللاعبين في المنتخب هم محمد صلاح وأحمد حجازي وصالح جمعة والنني وهو ما يعد فأل خير لمنتخب مصر، لخطف تذكرة الصعود إلى أولمبياد باريس 2024، خاصة أن البطولة تقام هذا العام في المغرب أيضا.

وفي نسخة 2015 والتي أقيمت في السنغال، ودع المنتخب الأوليمبي المصري البطولة مبكرًا، بعدما فشل في تحقيق أي انتصار بدور المجموعات، بعد التعادل أمام الجزائر ونيجيريا، والخسارة أمام مالي.

وكان حسام البدري هو من يقود المنتخب، والذي ضم عدة أسماء بارزة مثل كهربا وكريم ندفيد ومحمد هانى ورامى ربيعة وغيرهم.

وفي نسخة 2019، والتي استضافتها مصر، توج الفراعنة بالبطولة للمرة الأولى، بعد الفوز على كوت ديفوار في النهائي، لتصعد مجددًا إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 تحت قيادة شوقي غريب.

وفقًا لنظام بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا يصعد أول وثاني كل مجموعة بعد انتهاء دور المجموعات، حيث يلعبان بنظام المقص في الدور قبل النهائي لتحديد أول ثلاثة منتخبات للتأهل مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.