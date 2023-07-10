الزراعة: يوم حقلى لمكافحة سوسة النخيل بالواحات البحرية

نظم المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح التابع لمركز البحوث الزراعية - فرع الواحات البحرية يوما حقليا لتوضيح أهم الممارسات الزراعية التي تجري علي النخيل، وكيفية معالجة سوسة النخيل الحمراء وبعض الآفات الحشرية التي تصيب الثمار فترة ما قبل التلوين .

وأوضح الدكتور أحمد رجب الباحث المساعد بالمعمل المركزي للنخيل فرع الواحات البحرية شرح أهمية مكافحة سوسة النخيل الحمراء خلال تلك الفترة وكيفية التعامل مع النخيل المصاب، كما تم توضيح فترات نشاط الحشرة خلال هذة الفترة في الواحات البحرية وتأثير الزراعات البينية علي معدل الإصابة.

كما تم توضيح كيفية مكافحتها باستخدام الطرق الحديثة باستخدام الحقن تحت ضغط مناسب لزيادة كفاءة عمليات العلاج والمكافحة.

وأكد مدير المعمل أهميه عمليه الفحص للنخيل خلال هذة الفترة وضرورة الاكتشاف المبكر للإصابة لأنها فترات نشاط للحشرة بالواحات البحرية.