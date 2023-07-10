الطفولة والأمومة وسفير الاتحاد الأوروبي يبحثان سبل التعاون في قضايا الطفل

استقبلت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر لبحث سبل التعاون المشترك فيما يخص قضايا الطفل وحمايته وتحقيق المصلحه الفضلى له.

وأعربت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة عن سعادتها بزيارة السفير كريستيان بيرجر، للمجلس، مثمنة على التعاون المثمر والوثيق الذي استمر على مدار عقود بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والاتحاد الأوروبي.

الملجس القومي للطفولة والأمومة

وأسفر هذا التعاقد العديد من النجاحات والانجازات، مؤكدة أهمية الدعم الذي يقدمه الاتحاد لقضايا الطفولة والفتيات في مصر، فضلا عن كونه شريك أساسي في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقالت الدكتورة نيفين عثمان، إلى إنه في إطار التعاون المشترك قدم الاتحاد الأوروبي الدعم للمجلس في العديد من المجالات والتي على رأسها خط نجدة الطفل 16000، آملة في مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة في إطار التقييمات التي يجريها المجلس القومي للطفولة والأمومة لمنظومة حماية الطفل، وفي إطار تنفيذ أنشطة المبادرة المصرية لتمكين الطفل التي ينفذها المجلس من خلال المبادرة القومية "دوى" لتمكين الفتيات تحت رعاية السيدة الفاضلة/ انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية.

الملجس القومي للطفولة والأمومة

وشارك السفير كريستيان بيرجر جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة في إعلاء مصلحة الطفل الفضلى وفي تقديم أوجه الدعم والحماية للأطفال، معرباً عن سعادته بزيارة المجلس، مؤكداً على استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لأنشطة المجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل تعزيز جميع الجهود الممكنة لتمكين الطفل المصري وانفاذ حقوقه التي نص عليها الدستور والقوانين والاتفاقيات ذات الصلة.

الملجس القومي للطفولة والأمومة

والجدير بالذكر يقدم الملجس القومي للطفولة والأمومة ندوات لكيفية التعامل مع الأطفال والمراهقين، والتوعية بوسائل التواصل والاتصال للإبلاغ عن الشكاوى من خلال الخط الساخن خط نجدة الطفل 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600، أو من خلال تطبيق نبتة مصر، أو عبر خاصية الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.