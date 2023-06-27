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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

القومي للطفولة والأمومة يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الأضحي 2023

المجلس القومي للطفولة
المجلس القومي للطفولة والأمومة

قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة خالص التهاني لجميع أمهات وأطفال مصر وأسرهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 2023. 

أملين من الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جميع الأمة الإسلامية والعشب المصري بالخير واليمن والبركات وكل عام وأنتم بخير.

المجلس القومي للطفولة والأمومة

 

جائزة عزيزه حسين و ماري أسعد ونبيل صموئيل

وأعلنت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة  والمجلس القومي للطفولة والأمومة عن اطلاق الدورة الثانية لجائزه الرواد "عزيزه حسين و ماري أسعد ونبيل صموئيل " للقضاء علي الختان والتى بدأت منذ عام ٢٠٢٠ والتي أقرتها اللجنه الوطنية كجزء من برنامج عملها.

والهدف من الجائزة إحياء وتخليد إرث الرائدات والرواد الأوائل في مجال القضاء علي ختان الإناث، كما تشجيع الإنجازات المتميزة للشخصيات العامه، والإحتفاء بجهود المؤسسات والمنظمات المجتمعيه في القضاء علي ختان الإناث، وتعمل جائزة عزيزه حسين و ماري أسعد ونبيل صموئيل على زياده الوعي بالقضيه وتشجيع فاعلين جدد. 

وقال المجلس القومي للطفولة والأمومة أن الجائزة متاحه امام الأشخاص والجهات، من غير العاملين المتفرغين مباشره في القضيه - والمهتمة والمهمومه بها، ولها بصمات في القضاء علي ختان الإناث، وهي تحتوي علي ٣ جوائز لكل منها سماتها وشروطها.

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