ملك بريطانيا يستقبل بايدن في قصر ويندسور (شاهد)

استقبل ملك بريطانيا تشارلز الثالث، الرئيس الأمريكي جو بايدن في قصر ويندسور.

وثَّق مقطع فيديو عرضته فضائية "العربية" لقطات من استقبال ملك بريطانيا للرئيس الأمريكي في ويندسور.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس الأمريكي في قصر ويندسور.

قد وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بريطانيا في وقت متأخر من مساء الأحد في مستهل زيارة قصيرة تشمل ثلاث دول يجتمع خلالها مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ويناقش قضايا تغير المناخ مع الملك تشارلز في قلعة وندسور اليوم الإثنين قبل قمة حلف شمال الأطلسي المقبلة.

الهدف من زيارة بايدن لبريطانيا:

أكد البيت الأبيض أن الزيارة تهدف إلى "مواصلة تعزيز العلاقات الوثيقة بين بلدينا".

وفي السياق ذاته، حطّت طائرة بايدن في مطار ستانستيد في شمال شرق لندن، وسيزور مقر الحكومة في داونينغ ستريت الإثنين، إذْ يجتمع مع سوناك، وهو الاجتماع الخامس لهما في خمسة أشهر.

أشار المتحدث باسم سوناك إلى أن المباحثات ستشمل على الأرجح قمة حلف الأطلسي القادمة وأوكرانيا.

قال سوناك في بيان أصدره مكتبه يوم السبت: "في الوقت الذي نواجه فيه تحديات جديدة وغير مسبوقة لأمننا المادي والاقتصادي، أصبحت تحالفاتنا أكثر أهمية من أي وقت مضى".

أضاف سوناك، الذي درس في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا ويمتلك منزلًا في سانتا مونيكا، "المملكة المتحدة هي الحليف الأوروبي الرئيسي في حلف شمال الأطلسي، نحن الشريك التجاري والدفاعي والدبلوماسي الأهم للولايات المتحدة، ونحن في طليعة الدول التي تزود أوكرانيا بالدعم الذي تحتاجه في ساحة المعركة".

قطع سوناك شوطًا في إصلاح العلاقات مع واشنطن بعد فتورها أثناء حكم سلفيه بوريس جونسون وليز تراس بسبب موقفهما المتشدد في اتفاق يتعلق بالعلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد خروج لندن من التكتل وعلاقات جونسون الوثيقة مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

بالنسبة لبايدن، سيكون الجزء الأبرز في الرحلة هو اجتماعه مع الملك تشارلز في قلعة وندسور غربي لندن، إذْ استضافت والدة الملك الراحلة الملكة إليزابيث الرئيسين الأميركيين السابقين باراك أوباما في عام 2016 وترامب في عام 2018

والتقى بايدن الملكة إليزابيث في قلعة وندسور في 2021.

من المقرر أن يناقش الرئيس والملك قضايا المناخ، وهو موضوع يوليه تشارلز (74 عامًا) اهتمامًا كبيرًا منذ أكثر من 5 عقود.

في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، قال المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري، إنه تلقى دعوة لإطلاع الملك وبايدن على مؤتمر لتمويل المناخ من المقرر أن يستضيفه مع وزير الطاقة البريطاني جرانت شابس الإثنين.

بعد الاجتماع، يغادر بايدن وسوناك بريطانيا إلى ليتوانيا، إذْ ينضمان لبقية قادة دول حلف شمال الأطلسي في قمة الحلف.

يسافر بايدن بعد ذلك إلى هلسنكي للقاء زعماء دول شمال أوروبا.