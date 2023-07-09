بايدن يستجم مع زوجته على أحد شواطئ أمريكا (شاهد)

حرص الرئيس الأمريكي، جو بايدن على قضاء إجازته بأحد شواطئ أمريكا برفقة زوجته جيل، وذلك قبل توجهه إلى بريطانيا لمناقشة قضايا المناخ.

ووثق مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة قضاء بايدن وزوجته إجازتهما على أحد الشواطئ بأمريكا.

وظهر بايدن وهو يستجم ويأخذ حمام شمس برفقة زوجته مع أفراد آخرين من أسرته.

وأوضح الفيديو أيضا، ارتداء بايدن سروال سباحة أزرق مزينا بالسلاحف البحرية وقميص بولو أبيض وهو يغرق قدميه في الرمال بجانب زوجته جيل بايدن.

ومن جانبه، قال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن يقوم بمهام عمله من أي مكان وفي أي وقت.

وتأتي عطلة بايدن قبيل انطلاق جولته إلى أوروبا اليوم الأحد، حيث من المتوقع أن يزور لندن، ثم سيتجه إلى عاصمة ليتوانيا فيلنيوس، ليشارك في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المرتقبة يومي 11 و12 يوليو/تموز الجاري.

الرئيس الأمريكي يتوجه إلى بريطانيا قبل مشاركته بقمة الناتو في ليتوانيا

يصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بريطانيا الأحد في زيارة قصيرة يجتمع خلالها مع رئيس الوزراء ريشي سوناك ويناقش قضايا تغير المناخ مع الملك تشارلز قبل قمة حلف شمال الأطلسي المقبلة، وفق سكاي نيوز عربية.

وقال البيت الأبيض إن الزيارة تهدف إلى "زيادة تعزيز العلاقات الوثيقة بين بلدينا".

ويزور بايدن مقر الحكومة البريطانية في داونينغ ستريت يوم الاثنين لعقد اجتماع مع سوناك، وهو الاجتماع الخامس لهما خلال عدة أشهر وبعد شهر واحد فقط من اتفاق الاثنين في واشنطن على "إعلان الأطلسي" والعمل معا بشأن التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والمعادن المهمة.

وقال المتحدث باسم سوناك إن مناقشاتهم ستشمل على الأرجح قمة حلف الأطلسي القادمة وأوكرانيا.

وقال سوناك في بيان أصدره مكتبه "في الوقت الذي نواجه فيه تحديات جديدة وغير مسبوقة لأمننا المادي والاقتصادي، أصبحت تحالفاتنا أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وقطع سوناك شوطا في إصلاح العلاقات مع بايدن بعد فتورها أثناء حكم سلفيه بوريس جونسون وليز تراس بسبب موقفهما المتشدد في اتفاق مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعلاقات جونسون الوثيقة مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وبالنسبة لبايدن، سيكون الجزء الأبرز في الرحلة هو اجتماعه مع الملك تشارلز في قلعة وندسور غرب لندن حيث استضافت والدة الملك الراحلة الملكة إليزابيث الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما في عام 2016 والسابق ترامب في عام 2018.

ومن المقرر أن يناقش الرئيس والملك قضايا المناخ، وهو موضوع يناصره تشارلز (74 عاما) وتحدث عنه لأكثر من خمسة عقود.

وبعد الاجتماع، يغادر بايدن وسوناك بريطانيا ويتوجهان إلى ليتوانيا حيث سينضمان لبقية قادة دول حلف شمال الأطلسي في قمة الحلف. ومن المتوقع بعد ذلك أن يسافر بايدن إلى هلسنكي للقاء زعماء دول الشمال.

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