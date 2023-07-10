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الإثنين 10 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

القبض على شخص حاول التخلص من طالب بفرد خرطوش بالقاهرة

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص بالقاهرة لتعديه على طالب مستخدماً سلاح نارى، ما أدى إلى إصابته، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (طالب ، مقيم بدائرة القسم) مصاب برش خرطوش إثر مشاجرة بمنطقة سكنه.

 

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بالانتقال وسؤال (والده ، مقيم بذات العنوان) قرر بحدوث مشادة كلامية بين كلاً من (نجله وأحد الأشخاص) بسبب خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على نجله بالضرب بإستخدام فرد خرطوش "كان بحوزته" مُحدثاً ما به من إصابات.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقـــه وبحوزتــه (السلاح المُستخدم فى إرتكاب الواقعة ، طلقة من ذات العيــار) وبمواجهتـــه إعترف بارتكاب الواقعة.

 

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