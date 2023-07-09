ضبط مسجل خطر إحتجاز طفلة لطلب فدية من أهلها بالمنصورة

تمكن رجال الأمن مركز شرطة المنصورة في محافظة الدقهلية بالتنسيق مع ضباط فرع الأمن العام، في كشف ملابسات اختفاء فتاة قاصر من منزلها، بعد ارتباطها عاطفيا بمسجل خطر سابق ضبطه في عدد من القضايا على مقابلته والتنزه معه واتفقت معه على مساومة أسرتها على فدية قدرها 500 ألف جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بدأت احداث الواقعة، بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة من "حمدى.م.م.ع" 63 عامًا، عامل زراعى ومقيم عزبة نسيم ۲ التابعة لقرية طناح، بغياب نجله شقيقه "مروة " ۱۷ عامًا، طالبة بالصف الثانى الثانوى عن المنزل وقرر بخروجها عن المنزل بحجة لإصلاح جهاز التابلت الخاص بها وتم غلق هاتفها المحمول.

وعقب محاولتهم الاتصال على هاتفها تجاوب أحد الأشخاص، وقرر لهم بأن نجلتهم متواجدة طرفه وأنه متواجد بمدينة الإسماعيلية ويطلب منهم مبلغ ٥٠٠ ألف جنيه لإعادتها، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط المباحث الجنائية، وأسفرت جهود البحث إلي تلقي أسرة الغائبة اتصالا من ذلك الشخص وقرر لهم بأنه قام بترك نجلتهم بمدينة المنصورة.

وباستدعاء الفتاة وسؤالها قررت أنها تعرفت على أحد الأشخاص عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وقامت بالخروج معه بقصد التنزه، ونظرا لتأخرها قام بالاتفاق معها على اختلاق الواقعة لعدم معاقبة أهليتها لها

وقالت إنه توجه بها لإحدي الشقق السكنية وكان في انتظارهما شخصان آخران وأحضرها عقب ذلك لمدينة المنصورة وتركها، وبتكثيف التحريات جرى التوصل إلي أن ذلك الشخص ويدعي "محمد إ.ر"، 35 عامًا عاطل، ومقيم بعزبة الحازمي مركز السنبلاوين والسابق اتهامه في عدد ٥ قضايا تحريض فتاة على الهرب، وتزویر، وضرب، وتشهير، واغتصاب.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم استدرج الفتاة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وأوهمها انه سيقوم بإخفائها وإيهام أهليتها أنها مختطفة قاصدا من ذلك، احتجازها لمساومة أهليتها للتحصل منهم على مبلغ مالي بالاتفاق مع شخص يدعي "محمد.ش.ا" 30 عامًا سائق توك توك ومقيم بعزبة شعبان مركز السنبلاوين، والسابق اتهامه في ضرب.

بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتحري عنهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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