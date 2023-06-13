عبد العليم داود: الحكومة لا تجيد إدارة المنح والقروض

هاجم النائب محمد عبد العليم داود رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس النواب الحساب الختامي للدولة موكدا بانة تضمن عدم اجادة الحكومه لادارة المنح والقروض موضحا بان التقرير شمل فساد كبير .

واكد داود داود خلال الجلسه العامه اليوم اثناء مناقشة ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاق منحة (المساعدة الفنية) رقم 48298 للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة – مرحلة التحديث الأولي – بشأن زيادة المنحة (علي النحو المحدد في اتفاق المنحة) الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 351 ألف يورو، ليصبح إجمالي قيمتها 3 ملايين و356 ألف يورو، الموقع بتاريخ 17/1/2023 ، بان النائب هو نائب عن الشعب وليس نائب عن الدائرة فقط ، مصر بتجيب منح وقروض ومنح وضرائب ولكن دون فائده .

وتابع رئيس برلمانيه الوفد لنا ان نبكي مما حدث لان الحكومه بتجيب من قروض وضرائب وتجويع للناس ولان الحكومه تركت المشروعات التي تم فتحها قبل 25 يناير ، الذي يمر طرق مصر فوه العظيمه قطور العظيمه ويمر علي قطور وقليين بلدة وزير الشئون النيابيه يجد ان الطرق كلها في حالة يرسي لها .

وطالب عبد العليم بالانتهاء من حياة كريمه في مركز مطوبس بكفر الشيخ ، منتقدا عدم الاهتمام بالطرق والاهتمام بالحصول قروض 2بـ مليار يورو للقطار الكهربائي .

ورد الوزير علاء فؤاد وزير الشئون النيابيه بلدنا كويسه جدا والطرق كويسه جدا .

وعقب المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس ارجو ان يتسع صدركم للمعارضه والقاعة متاحه للراي والراي الاخر .