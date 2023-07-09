تصريح صادم عن الحج يضع شريف مدكور في مرمى الانتقادات

تصدر اسم الإعلامي المصري، شريف مدكور، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بعد تصريح قاله عن الحج، والأمر الذي اشعل رواد السوشيال ميديا وفتحت أبواب النيران عليه.

شريف مدكور: محدش وشه بينور في الحج

كتب شريف مدكور بوست عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، قائلًا :"على فكرة محدش وشه بينور في الحج، اللبس الأبيض والرخام الأبيض مع الضوء بيخلي الوش منور مش أكثر"، مرفقا بصورتين له أثناء وجوده بمكة، لتأدية مناسك الحج.

وتسبب هذا التصريح في حالة من الجدل والغضب لرواد مواقع التواصل الاجتماعي وانقسمت الأراء بين المؤيد لكلامه والمعارض له.

شريف مدكور

السوشيال ميديا في حالة انقسام بسبب شريف مدكور

انقسم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريح الإعلامي شيرين مدكور ففريق يرى بأنه على حق وفريق آخر هاجمه وفتحوا عليه أبواب النيران.

وجاءت التعليقات المؤيده له كالأتي، حيث فقالت آحدى المتابعات هى مش موضوع منور هو موضوع انه الانسان بيرتاح ويهدا ويكون عنده سكينة كده، ودى بتفك التنشنة اللى بتبقى فى ملامح الوجه.فلما بيرجع من الحج او العمرة قبل ما يقابل اى حاجة تعكننه وترجع ملامح وشه تقفش تانى.الناس بيتهيألها انه منور".

شريف مدكور

وأضاف أخرون " لا بس بصراحه بعدها و بعد العمرة الواحد بيرجع هادي و ساكن و فيه احساس انه منور فعلا"، " بسم الله الرحمن الرحيم ( وَجَعَلْنا لكُلِ شَيء سَبَبا) صدق الله العظيم"، " وشك منور دائما زي قلبك الأبيض"، " والله يا شريف انت منور بقلبك الابيض".

شريف مدكور

إصابة شريف مدكور بفيروس كورونا

أعلن شريف مدكور عن إصابته بفيروس كورونا، عقب عودته من الحج وذلك بعدما تعرض لوعكة صحية شديدة، وكتب عبر حسباته على السوشيال ميديا : بقالي يومين حرارتي ما بين 37 ونصف و38 ونصف، ومش قادر أتحرك الحمد لله".

وبعد ساعات كتب منشور آخر ليعلن فيه إصابته بكورونا قائلًا :"كورونا بوستيف".

وأشاع البعض، أن حالة شريف مدكور تتدهور، بعد إصابته بفيروس كورونا، الذي حرص على تصحيح تلك المعلومات، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك:" إيه الهبل اللي مكتوب ده؟ جالي كورونا، ودي حاجة عادية ومتوقعة وأنا في بيتي بأخذ أدوية وكله تمام ولا في حاجة خطيرة ولا طلبت الدعاء من حد".