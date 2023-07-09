أعراض ضربة الشمس.. مرض طارئ وعلاجه فوري

ضربة الشمس من أخطر الأمراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، ولابد من معالجتها على الفور عند الإصابة، وتتمثل بعض أعراضها في ارتفاع درجة حرارة الجسم والتعرق المفرط والصداع.

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يحتاج بعض الأشخاص إلى زيارة الطبيب في أسرع وقت ممكن، حيث تحذر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC من أن عدم القيام بذلك يمكن أن يؤدي إلى إعاقة دائمة أو الوفاة.

أعراض ضربة الشمس

ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم (فوق 40 درجة مئوية)

تغيرت الحالة العقلية

كلام غير واضح

تعب

فقدان الوعي

الجلد الساخن والجاف أو التعرق الغزير

استفراغ وغثيان

النوبات

تنفس سريع

تسارع معدل ضربات القلب

الصداع

في بعض الحالات تظهر هذه الأعراض نتيجة للتعرض لدرجات حرارة مرتفعة، وقد لا تكون ضربة شمس، والتي لا تحتاج إلى مساعدة طارئة إذا اختفت في غضون 30 دقيقة.

وينبغي اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض درجة حرارتها، ويُنصح أيضًا بتجنب الإفراط في تناول الكحوليات وممارسة التمارين الرياضية الشديدة والبقاء في الظل قدر الإمكان، وعلى الأطفال وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية طويلة الأمد مثل مرض السكري أو مشاكل القلب، الابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الأيام الحارة، حيث إنهم أكثر عرضة لخطر الإنهاك الحراري أو ضربة الشمس.