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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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الإسعاف الجوي السعودي ينقذ حاج مصري من الموت.. فيديو

أنقذ الإسعاف الجوي
أنقذ الإسعاف الجوي الحاج المصري

أنقذ الإسعاف الجوي السعودي حاج مصري تعرض لوعكة صحية مفاجئة إثر ضربة شمس خلال أداء شعيرة رمي الجمرات.

وشارك الهلال الأحمر السعودي الذي يتواجد بصفة دائمة خلال موسم الحج للاطمئنان على الحالة الصحية للحجاج، في نقل الحاج المصري بواسطة الطائرة إلى أقرب مستشفى.

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طواف الإفاضة من أركان الحج ولا يصح إلا به

وساهم الطاقم الطبي المتواجد على الطائرة في تبريد جسم الحاج المصري عن طريق إعطائه المحاليل اللازمة قبل الهبوط في ساحة مدينة الملك عبدالله الطبية في منطقة مكة المكرمة.

ويقدم رجال الإسعاف الجوي السعودي جهودًا كبيرة بالتكامل مع وزارة الصحة؛ حيث ينقلون مئات الحالات الحرجة على مدار موسم الحج، جاء ذلك في فيديو نشرته قناة الإخبارية السعودية، اليوم الأربعاء.

شاهد الفيديو..

رمي الجمرات

ويواصل حجاج بيت الله الحرام أعمال يوم النحر حيث يرمون جمرة العقبة بمشعر منى ثم يطوفون بالكعبة المشرفة ثم يتحللون من الإحرام.

 ويرمي ضيوف الرحمن جمرة العقبة بحصى جمعوها من مزدلفة الليلة الماضية، ثم يحلقون أو يقصرون للتحلل من إحرامهم تحللا أصغر، ثم ينزل الحجيج إلى "أم القرى" فيطوفون طواف الإفاضة ويسعون بين الصفا والمروة، حيث يتحللون نهائيا من إحرامهم فيما يسمى التحلل الأكبر.

 ويبيت الحجاج بمنى الأيام الثلاثة التالية ليوم العيد التي تسمي "أيام التشريق" ومن أراد التعجل في يومين وجب عليه رمي الجمرات الثلاث في اليوم 12 من ذي الحجة، ومغادرة مشعر منى قبل غروب الشمس. 

 

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