المتحدث العسكري: إحالة متهم القاهرة الجديدة للجنايات العسكرية

أفاد المدعى العام العسكرى بأن النيابة العسكرية قد أنهـت التحقيقات الجارية فى القضية رقم 170/ 2023 جنايات عسكرية شرق القاهرة ضد المتهم حيال واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، وقد تم إحالة الدعوى إلى المحاكمة الجنائية "العاجلة" أمام محكمة الجنايات العسكرية.

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وأكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أنه يأتي ذلك استكمالا للإجراءات القضائية المتخذة حيال الواقعة.